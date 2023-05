Dementian takana voikin olla virus

Dementia saattaakin olla viruksen aiheuttama sairaus. Stanfordin yliopiston lääketieteen professori Pascal Geldsetzerin tutkimusryhmä uskoo löytäneensä asiasta selvää näyttöä.

Geldsetzer kertoo asiasta Twitter-tilillään.

– Olemme löytäneet puhtaan, kausaalisen todisteen siitä, että vyöruusurokote ehkäisee merkittävän osan dementia-tapauksista. Voisiko virus siis aiheuttaa Alzheimerin taudin? Kyllä!

Professorin mukaan viime aikoina keskustelua on herättänyt mahdollisuus siitä, että virus voisi olla osallisena dementiaan johtavissa tilanteissa. Eniten huomiota on kiinnitetty herpesviruksiin, mukaan lukien vesirokkoon ja vyöruusuun johtavaan VZV-virukseen.

Geldsetzering ryhmän tutkimuksessa hyödynnettiin Walesin vyöruusurokotteen käytäntöä, jossa vuodesta 2013 lähtien kaikki jotka olivat syntyneet syyskuun toisena päivänä 1933 tai myöhemmin, ovat saaneet kyseisen rokotteen. Tätä ennen syntyneet eivät ole saaneet rokotetta.

Kyseistä dataa oli ryhmän helppo hyödyntää. Selvällä päivämäärällä ja selkeillä mittareilla päästiin nimenomaisesti näyttämään kausaaliutta korrelaation sijaan. Tutkimusryhmien välillä ei siis ole muita erottavia tekijöitä, joita tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon.

– Eihän ole mitään syytä miksi syyskuun 2. päivän 1933 jälkeen syntyneiden pitäisi poiketa millään tavalla niistä, jotka syntyivät vain yhden viikon myöhemmin, paitsi tämä ero rokotteen saannissa. Tämä on kuin kliininen tutkimus: kaksi verrokkiryhmää, joista vain toinen saa toimenpiteen, professori kirjoittaa.

Tutkimuksen asetelmat olivat siis erittäin otolliset. Tavoitteena oli selvittää mikäli vyöruusurokote vaikuttaisi potilaan mahdollisuuksiin saada dementia. Tulokset olivat selvät.

– Kyllä! Arvioimme, että seitsemän vuoden seurantajakson aikana rokotteen saaminen estää viidenneksen uusista dementia-diagnooseista. Artikkelissamme osoitamme laajojen luotettavuustarkistusten avulla, että tämän havainnon on käytännössä mahdotonta johtua muista sekoittavista tekijöistä.

Koska tulokset ovat niin selkeitä, puhtaan sattuman mahdollisuutta pidetään hyvin pienenä.

Lupaavista tuloksista huolimatta asia vaatii Pascal Geldsetzerin mukaan vielä runsaasti jatkotutkimusta.

We found clean, CAUSAL evidence that the shingles vaccine prevents a good chunk of dementia cases. So, could a virus cause Alzheimer’s->YES!

