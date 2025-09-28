TE: Selvityksessä kymmenien miljardien infrahanke

Varsinais-Suomen liitto on tilannut selvityksen Turun ja Tukholman välisestä junayhteydestä, kertoo Talouselämä.
Juna kulkisi Turusta Ahvenanmaalle siltojen avulla. Ahvenanmaan ja Ruotsin välille rakennettaisiin tunneli.
Projektin kustannusarvioita ei ole tehty edes alustavalla tasolla. Kyse olisi luultavasti useiden kymmenien miljardien eurojen projektista.
Aloite selvitykselle tuli Elinkeinoelämän keskusliitolta (EK).
EK:n johtava asiantuntija Tiina Haapasalo sanoo Talouselämälle, että selvityksen tarve perustuu yrityksiltä saatuihin näkemyksiin.
– Taustalla on todellisuus, jossa ensin pandemia, sitten Venäjän hyökkäyssota ja viimeksi USA:n aloittama kauppasota haastavat Suomen kilpailukykyä ja taloutta, Haapasalo sanoo.
Haapasalon mukaan rahoitus hankkeelle tuskin tulisi kokonaisuudessaan valtiolta.
– Eurooppalaisissa esimerkeissä näitä yhteyksiä on ollut rahoittamassa useampi valtio sekä EU. Lisäksi mukana on sijoittajia ja yhteydestä peritään käyttäjämaksu.