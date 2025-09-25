Tätä ei nähty televisiossa – tätä kaaviota pääministeri näytti monta kertaa kyselytunnilla

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla oppositio haastoi hallitusta väitteestä, jonka mukaan kaikkien palkansaajien verotus kevenee. SDP:n edustajat pyysivät todistamaan asian.

Televisioitua kyselytuntia seuranneet katsojat ja kansanedustajat saivat nähdä lukuisia kertoja, miten pääministeri Petteri Orpo (kok.) vastasi vetoamalla valtiovarainministeriön vero-osaston muistioon.

Hän esitteli erityisesti yhtä sen sivua – jonka kaavio on tämän jutun kuvana.

Muistio on nimeltään ”TAE (talousarvioesitys) 2026 veromuutosten tulonjakovaikutukset”.

Muistion mukaan ”vuodelle 2026 ehdotettujen veromuutosten arvioidaan kasvattavan käytettävissä olevia tuloja kaikissa tulokymmenyksissä lukuun ottamatta alinta tulokymmenystä”. Muistion mukaan ”alimmissa tulokymmenyksissä on vain vähän työtulojen saajia, eikä pienimmistä työtuloista myöskään makseta veroja”.

Petteri Orpo sanoi perustavansa puheensa verotuksen kevenemisestä muistioon, ”nimenomaan hallituksen tekemien veromuutosten johdosta vuodelle 2026”.

– Se perustuu valtiovarainministeriön vero-osaston virkamiesten virkavastuulla tekemään muistioon veromuutosten tulonjakovaikutuksista, Petteri Orpo sanoi eduskunnalle.

Orpo totesi, että ”kuvio näyttää tältä: kaikissa tuloluokissa veromuutosten jälkeen käteen jäävä tulo kasvaa”.

– Siihen minä perustan minun sanani. Jos olette sitä mieltä että puhun pehmoisia, niin kannattaa jatkaa keskustelua valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa, Orpo kehotti oppositiota.