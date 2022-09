Tämä tekoälyn työ voitti suuren taidekilpailun

Tekoälyllä luotu teos on voittanut suuren ja arvostetun Colorado State Fairin taidekilpailun digitaalisen taiteen kategoriassa. Voitto on herättänyt närää taidepiireissä, kertoo The Verge.

Kyseessä on Jason Allenin Midjourney-tekoälyohjelmalla toteutettu Theatre d’Opera Spatial -teos. Ohjelmisto luo kuvia käyttäjän syöttämien tekstikuvausten perusteella.

Taidekilpailun voittoa on arvosteltu rajusti. Allenia on syytetty petturiksi, koska arvostelijoiden mukaan tuomaristo ei ollut tietoinen siitä, miten teos on luotu tekoälyn avulla.

Pelisuunnittelijana työskentelevä Allen puolustautui The Pueblo Chieftain -lehdessä.

– Halusin tehdä lausunnon käyttämällä tekoälyn taideteoksia. Minusta tuntuu, että olen saavuttanut sen, enkä aio pyytää sitä anteeksi.

Hän myös kertoo maininneensa teoksen kuvauksessa, että sen tekemisessä on käytetty Midjourney-ohjelmaa. Arvostelijoiden mielestä tuomaristo ei kuitenkaan ymmärtänyt täysin tekoälyn roolia taideteoksen luomistyössä. Monien mielestä teos ei olisi voittanut, jos asiasta olisi oltu tietoisia.

Tekoälyn luoma teos on herättänyt myös kauhistuneita reaktioita. Moni pelkää taiteilijoiden toimeentulon puolesta, jos tekoälyllä pystyy luomaan nopeasti upeita teoksia.

– Katsomme taiteen kuolemaa silmiin, eräs kommentoija toteaa sosiaalisessa mediassa.