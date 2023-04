T-54/55-vaunuja rintamalle? – Venäjän korjauskapasiteetti loppuu

Lännelle kävi viime vuonna selväksi, että Venäjän kymmenet tuhannet taistelukäskyä odottavat panssarivaunut Uralin takana ja massiivinen puolustusteollisuus ovat pelkkä Kremlin luoma myytti. Venäläisille tilanne alkoi paljastua siinä vaiheessa, kun T-62-vaunuja alettiin ottaa käyttöön.

Venäjän taistelupanssarivaunutilanne Ukrainassa heikkenee kuitenkin edelleen, minkä vuoksi Kaukoidän varastoista on alettu kuljettaa kohti länttä T-54- ja T-55-vaunuja. T-54 otettiin käyttöön vuonna 1948 ja T-55 vuosikymmentä myöhemmin.

Mihin vaunut viedään käyttöönottoa edeltävää välttämätöntä peruskorjausta varten? Venäjällä on jäljellä enää neljä panssarivaunutuotanto- ja peruskorjauslinjaa.

Ensimmäinen vaihtoehto olisi 103. Panssarikorjaamolaitos Tšitassa, Baikaljärven itäpuolella 200 kilometrin päässä Mongolian rajasta. Siellä peruskorjataan jo varastoista otettuja T-62-vaunuja seitsemän vaunun kuukausivauhtia suunnitellun 22–23 vaunun sijasta. Lokakuussa laitos teki kolmivuotisen sopimuksen 800 T-62-vaunusta, mutta määrää on jo leikattu, koska laitoksen kapasiteetti jäi vajaaksi.

Toinen vaihtoehto olisi Lounais-Siperian Omskissa sijaitseva Omsktransmaš, joka on vuodesta 2019 lähtien vastannut T-80-vaunujen päivityksestä T-80BVM-standardiin. Siellä olisi kaikki työkalut ja laitteet T-54/55-vaunujen korjaamiseen, koska siellä valmistettiin 12 800 vaunua vuosina 1958–78.

Vuodesta 1965 lähtien tehdas oli ainoa T-55-vaunujen valmistaja. Tehtaan suunnittelutoimistolla olisi T-55:n päivittämiseksi myös vaihtoehtoja, jotka eivät aikanaan kelvanneet Kremlille.

Kolmas vaihtoehto on Uralilla Nižni Tagilissa sijaitseva Uralvagonzavod eli UVZ, joka valmistaa kaikki Venäjän uudet T-90M-taistelupanssarivaunut, joita on aiemmin valmistunut noin 20 vaunun kuukausivauhtia. Siellä valmistetaan myös T-14 Armata -vaunuja. Jos se alkaisi uusien vaunutyyppien valmistuksen sijasta peruskorjata T-54/55-vaunuja, se kertoisi Venäjän merkittävästä resurssipulasta.

Neljäs tuotantolinja on Pietarissa sijaitseva 61. Panssarivaunutehdas, joka on erikoistunut T-72- ja T-80-vaunuihin. Se on korjannut joskus myös T-62- vaunuja ja rakentanut palontorjuntakalustoa T-54/55-alustalle.

Näiden tuotantolinjojen lisäksi syyskuussa määrättiin avattavaksi kaksi panssarikorjaamoa, joista ei ole sen jälkeen kuulunut mitään: tehdas numero 71 Ramenskojessa, 45 kilometriä Moskovasta kaakkoon, ja tehdas numero 72 Kamensk-Šahtinskissa Rostovin alueella noin 30 kilometrin päässä Ukrainan Luhanskin rajalta.

Tehdään T-54/55-vaunujen peruskorjaukset missä hyvänsä, se on pois uudempien vaunujen taisteluvauriokorjauksista, peruskorjauksista, päivityksistä ja valmistuksesta. Jos peruskorjaukset siirrettäisiin johonkin neljästä muuhun panssarikalustoon keskittyneestä laitoksesta, siitä seuraisi vielä lisää ongelmia, kun työn alle tulisi outoa kalustoa.

Hyviä vaihtoehtoja ei ole, ja Ukrainassa Venäjän vaunut kohtaavat pian läntistä, merkittävästi parempaa vaunukalustoa.