Sotilas sai yllättävän idean, venäläisiä pommitettiin piilosta kranaattitulella

Ukrainan aluepuolustusjoukkojen 241. prikaatissa taisteleva Olha kertoo videolla saamastaan ideasta Bahmutin rintamalla.

– Menin muiden luokse ja sanoin: ”Minulla on hullu idea. Se on täysin sekopäinen, mutta jos onnistutte siinä, niin siitä tulisi eeppisen hienoa”, Noita-kutsumanimellä tunnettu sotilas sanoo.

Hän totesi, ettei Ukrainan puolustuslinjasta pysty tulittamaan venäläisten taka-asemiin asti. Noita oli havainnut alueella runsaasti liikettä tiedustelulennokin avulla.

– Mitä jos laittaisimme Mk-19-kranaattikonekiväärin lava-auton taakse, ajaisimme pitkin ”elämän tietä” [huoltotie Bahmutiin], pysähtyisimme kukkulan taakse ja tulittaisimme heitä kranaateilla, sotilas sanoo.

”Noita” oli laskenut, että ryhmälle jäisi riittävästi aikaa tyhjentää 32 kranaatin ammusvyö ja poistua paikalta ennen venäläisjoukkojen kranaatinheitintulta.

– Tein laskelmat. Muut seisoivat vieressä kauhistuneina, erityisesti kuljettaja. Hänen ilmeensä oli kuin hän olisi ajatellut: ”tuo ämmä koituu vielä kohtalokseni”.

Suunnitelma päätettiin lopulta toteuttaa. Ryhmä ajoi perille kovaa vauhtia miinakenttien välistä suoraan kohti Venäjän asemia. Lava-auto tulitti sarjan 40 millimetrin kranaatteja kukkulan takaa ja pääsi pakoon juuri ennen vastaiskua.

Lava-auton päälle oli pystytetty naamioverkko, joten venäläiset eivät nähneet, millä ukrainalaiset tulittivat heitä.

– Piinasimme heitä tällä tavoin kahden viikon ajan. Kuuntelimme heidän viestiliikennettään, örkit olivat hämmentyneitä. ”Jonkinlainen paholaisen vaunu”, he sanoivat. ”Ampuu kuin kranaattikonekivääri, mutta ei ole sellainen. Räjähtää kuin kranaatinheittimen ammus, mutta ei ole kranaatinheitin.” He eivät ymmärtäneet, mistä oli kyse, ukrainalaissotilas kertoo.

