Verkkouutiset

Metan logo yhtiön Kalifornian pääkonttorin edessä. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / JOSH EDELSON

Somejätin palvelu herätti lainsäätäjien huomion – taustalla useita tragedioita

Senaattori avasi tutkinnan somejätin chattibottien toiminnasta.
Republikaanisenaattori Josh Hawley kertoi perjantaina aloittavansa tutkinnan Metan tekoälypalveluiden lapsille mahdollisesti aiheuttamasta vaarasta. Senaattori lähetti asiasta avoimen kirjeen Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerbergille, The New York Times uutisoi.

— Nyt saimme tietää, että Metan chattibotit on ohjelmoitu käymään sopimatonta ja ”sensuaalista” keskustelua kahdeksanvuotiaiden kanssa. Tämä on sairasta, Hawley kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Somejättien toiminta on herättänyt lainsäätäjien mielenkiinnon yli puoluerajojen Yhdysvalloissa. Metalla työskennellyt ja yhtiöstä paljastuskirjan kirjoittanut Sarah Wynn-Williams oli huhtikuussa Yhdysvaltojen senaatin kuultavana, kertoen yhtiön muun muassa hyödyntävän mainosten räätälöinnissä tietoja käyttäjien mielialasta. Masentuneille teini-ikäisille on helpompi myydä tuotteita, Wynn-Williams selitti. Meta on kiistänyt asian.

Chattibottien toiminta on herättänyt Yhdysvalloissa keskustelua. New Jerseyssä vanhus menehtyi tapaturmaisesti jätettyään kotinsa aikeissa tavata todelliseksi ihmiseksi luulemansa tekoäly, The New York Post uutisoi. Miehen kerrotaan kärsineen kognitiivisista rajoitteista.

New Yorkin kuvernööri Kathy Hochul on kommentoinut naapuriosavaltiossa tapahtunutta tragediaa viestipalvelu X:ssä.

— New Jerseyssä mies menetti henkensä tultuaan valehtelevan chattibotin viekoittelemaksi. Tämä on Metan vastuulla, Hochul kirjoittaa.

Kuvernööri kehottaa kaikkia Yhdysvaltojen osavaltiota kieltämään chattibottien esiintyminen oikeina ihmisinä. The New York Post kertoo lisäksi floridalaisen naisen haastaneen  Character AI-palvelun oikeuteen viime vuonna, syyttäen palvelun bottia  poikansa itsemurhasta. Botin kerrotaan kehottaneen teini-ikäistä poikaa ”tulemaan kotiin”.

