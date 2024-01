Siirtolaiskriisissä painiva New York asutti tulijoita hotelleihin – pyörsi oman periaatteensa

New Yorkiin on reilun kahden vuoden aikana saapunut yli 160000 siirtolaista, joista vajaat 70000 on tällä hetkellä kaupungin vastuulla. Turvapaikanhakijoita on asutettu hotelleihin, kuten muun muassa kuuluisaan Roosevelt-hotelliin keskelle Manhattania, useat mediat ovat raportoineet.

Ongelmaa on vauhdittanut se, että jotkut etelän republikaanijohtoiset osavaltiot, kuten Texas, ovat jo kuukausien ajan lähettäneet Meksikosta tulleita siirtolaisia bussilasteittain pohjoisen demokraattijohtoisiin kaupunkeihin, muun muassa New Yorkiin ja Chicagoon.

Texasin republikaanikuvernööri Greg Abbott kehuskeli vuodenvaihteessa CNN:n mukaan lähettäneensä New Yorkiin jo yli 33000 ihmistä. Abbott on ilmoittanut, että koska Joe Bidenin hallinto haluaa ottaa ”tulijat avosylin vastaan”, New York voi osallistua lupauksen lunastamiseen.

Siirtolaisia on New Yorkissa niin paljon, että majoitusjärjestelmän kantokyvyn ylityttyä kaupunki on joutunut pyörtämään Yhdysvalloille poikkeuksellisen periaatteensa, jonka mukaan jokaisella on oikeus kattoon päänsä päälle.

Demokraattipormestari Eric Adams on määrännyt, että aikuisilla on oikeus korkeintaan 30 päivän yhtämittaiseen oleskeluun asuntolassa.

Amerikkalaiskanava CBS kertoo, että sadat kodittomien majoituksesta kadulle häädetyt jonottavat nyt järjestelykeskuksiin saadakseen uuden paikan, mihin keskimäärin kuluu noin viisi päivää.

CBS:n haastattelema kongolainen turvapaikanhakija saa kuitenkin viettää yönsä tuolilla tai lattialla siirtolaiskeskuksessa, sillä New Yorkissa on voimassa kylmän sään ”Code Blue”. Se tarkoittaa, että yölämpötilan pudotessa nollan alapuolelle kaikille kodittomille tarjotaan mahdollisuus yöpyä sisätiloissa.

Lapsiperheitä alettiin viime viikolla siirtää pois Manhattanin hotelleista 60 päivän asumisen jälkeen. Turvapaikanhakijoiden oikeuksia puolustava koalitio on vaatinut Reckon-uutissivuston mukaan, että kriisi tulee ratkaista muulla tavalla kuin heittämällä perheet kadulle, jonka jälkeen he joutuvat odottamaan järjestelykeskusten jonoissa, lapset saattavat joutua vaihtamaan jo aloittamaansa koulua ja vanhempien työllistyminen ei ainakaan etene.

New York ja Chicago ovat vedonneet liittovaltion apuun. Politico-lehden mukaan kaupungit ovat todenneet, että ne ovat käyttäneet turvapaikanhakijoiden palveluihin huomattavasti enemmän rahaa kuin mitä liittovaltion kompensaatiot ovat olleet.

New Yorkin kaupunki on laskenut, että siirtolaisuuden kustannukset ovat kohonneet jo 1,4 miljardiin dollariin.