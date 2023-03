Ranskalaisarvio: Venäjän talous kyntää luultua syvemmällä

Väitteet, joiden mukaan lännen asettamilla pakotteilla olisi vain vähäinen vaikutus Venäjän talouteen, eivät ranskalaistutkija Françoise Thomin mielestä kestä lähempää tarkastelua.

– Kansainvälinen valuuttarahasto IMF haluaa uskotella meille, että vuoteen 2024 mennessä Venäjän talouden odotetaan kasvavan euroaluetta nopeammin. Herää kysymys, mihin tämä perustuu tilanteessa, jossa Kreml on määrännyt suuren määrän informaatiota taloudellisesta tilanteesta salassa pidettäväksi – tiedot Gazpromin tuotannon ja viennin volyymista, pitkän akateemisen uran Venäjä-tutkimuksen parissa tehnyt Thom sanoo ranskalaisen Desk-Russie -verkkolehden julkaisemassa artikkelissa.

Sotaa käyvän maan bruttokansantuotetta ei myöskään voi verrata rauhan oloissa elävän maan bkt:hen. Panssarivaunujen ja ohjusten tuotanto ei ole vaurauden lisäämistä, hän huomauttaa.

– Kuten neuvostoaikana, nytkin on parempi luottaa kentällä tehtyihin havaintoihin ja indikaattoreihin, jotka voivat kertoa paljon. Esimerkiksi autoteollisuuden tuotanto vajosi 96,7 prosenttia toukokuussa 2022 ja on nyt alhaisempi kuin Leonid Brežnevin aikana. Uusien autojen myynti on laskenut 60 prosenttia, hän toteaa.

– Tuonti ei lähestulkoonkaan kompensoi tuotannon laskua, eikä tuonnin korvaaminen toimi niin hyvin kuin propaganda antaa meidän uskoa. Venäjän keskuspankin analyytikoiden mukaan öljyn tuontikielto ja hintakatto ovat uusi taloudellinen shokki, joka voi vähentää merkittävästi taloudellisen toiminnan tasoa tulevina kuukausina.

Vuonna 2022 venäläiset siirsivät hänen mukaansa ulkomaisille pankkitileille peräti 63,7 miljardia dollaria, kun vastaava luku vuonna 2021 oli 5,4 miljardia dollaria. Ilmiö on venäläisekonomisti Mihail Zadornovin mukaan ennennäkemätön.

Thom muistuttaa Vladimir Putinin hallinnon tottuneen ratkaisemaan ongelmansa ja saavuttamaan tavoitteensa sekä kotimaassa kylvämällä rahaa eri suuntiin. Niin sanottu vallan vertikaali, johon Putinin asema maan johdossa on perustunut, on hänen mukaansa käytännössä klaanijärjestelmä, jota pitää koossa lähinnä saaliin jakaminen.

– Moskovan talouden tyrehtyminen merkitsee koko Kremlin valtapyramidin vaarantumista – ulkomaiset vaikutusverkostot mukaan lukien, Thom sanoo.

Lännessä sivuutetaan hänen mukaansa usein se, millaisen signaalin pakotteet antavat Venäjän kansalle.

– Ne osoittavat, että Putin ei suinkaan ole erehtymätön, vaan hän on tehnyt suuren virheen. Länsimaat eivät todellakaan ole ryömineet Moskovaan kerjäämään kaasu- ja öljytoimitusten jatkamista, kuten Venäjän propaganda vuonna 2021 toitotti, vaan pysyneet lujina ja yhtenäisinä, mikä on yllättänyt Kremlin, hän toteaa.