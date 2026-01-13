Pörssisähkön hintaan tuntuva romahdus

Pörssisähkön hinnassa tapahtuu keskiviikkona tuntuva romahdus. Asia ilmenee sähköpörssi Nord Poolin tiedoista.
Pörssisähköä käyttävät kotitaloudet ovat viime päivinä joutuneet tottumaan korkeisiin sähkön hintoihin ja hinta on noussut ajoittain jopa noin 30 senttiin kilowattitunnilta. Esimerkiksi vielä tänä iltana sähkö maksaa kalleimmillaan 17,80 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat kääntyvät ensi yönä kuitenkin rajuun laskuun. Esimerkiksi vuorokauden vaihtuessa kello 0 alkaen sähkö maksaa 7,60 senttiä ja kello 3 alkaen 5,60 senttiä kilowattitunnilta. Aamukuudelta sähkö maksaa 4,50 ja aamuseitsemältä 5,20 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat pysyttelevät noin viiden sentin tuntumissa koko aamupäivän ajan. Hinnat nousevat iltapäivällä, ja esimerkiksi kello 12.45 alkaen sähkön hinta nousee 9,90 senttiin kilowattitunnilta. Vaikka kyse on iltapäivän korkeimmasta lukemasta, hinta on silti maltillinen verrattuna viime päivien hintoihin.
Sähkön hinta lähtee iltapäivällä jälleen laskuun. Esimerkiksi kello 15 alkaen sähkö maksaa 6,90 ja kello 18 alkaen 3,10 senttiä. Iltayhdeksältä sähkö maksaa 3,80 senttiä kilowattitunnilta.
Hinnat sisältävät pörssisähkön hinnan arvonlisäveroineen. Hinnoissa ei ole huomioitu sähkön siirtomaksua, sähköyhtiön perimää marginaalimaksua eikä mahdollista kuukausimaksua.
Pörssisähkön hinta voi vaihdella äkillisesti jopa saman vuorokauden aikana. Kantaverkkoyhtiö Fingridin markkinaratkaisujen yksikön päällikkö Maarit Uusitalo kertoo tässä Verkkouutisten jutussa, mistä äkilliset hinnannousut ja -laskut voivat johtua.
