MTV: Päteviä sijaisopettajia vaikeaa löytää

Kouluilla on haasteita löytää päteviä sijaisopettajia, uutisoi MTV. Etenkin erityisopettajista on pulaa koko maassa. Lisäksi päteviä opettajia on vaikeaa saada koko lukuvuoden kestäviin sijaisuuksiin.

Oppiaineista kemian, fysiikan, kotitalouden ja käsitöiden tunneille kelpoisten sijaisten löytäminen on myös työlästä. Näissä oppiaineissa on Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n koulutuspolitiikan päällikön Jaakko Salon mukaan erityisiä työturvallisuuteen liittyviä näkökulmia.

Paras tilanne pätevien sijaisten saamiseksi on kaupungeissa, joissa voi opiskella opettajaksi, sillä tällöin alan opiskelijat tekevät usein sijaisuuksia. Toisaalta saman kaupungin koulujen tilanne voi myös vaihdella sen mukaan, miten sijaisopettajia saadaan töihin. Esimerkiksi opetusryhmien haastavuus vaikuttaa sijaisten löytymiseen.

Salon mukaan lyhytaikaisiinkaan sijaisuuksiin ei tulisi ottaa epäpäteviä henkilöitä töihin.

– Opettajan tehtävä on vaativa ja siihen liittyy painavaa vastuuta, Salo huomauttaa MTV:llä.

Opetuksen laatu ei välttämättä kärsi yksittäisistä päivistä, mutta pitkäaikaisissa sijaisuuksissa epäpätevän sijaisen palkkaaminen asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan, arvioi Opetushallituksen opetusneuvos Lucina Hänninen.