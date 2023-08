Moskovan zombisukellusveneet paljastuivat – laivaston kunto aivan muuta kuin väitetään

Venäjän laivaston strategiset ohjussukellusveneet ovat merkittävästi kehnommassa kunnossa kuin julkisuuteen on annettu ymmärtää, venäläistutkija, puolustusasiantuntija Pavel Luzin arvioi. Luzinin mukaan Moskova on yrittänyt peitellä tilannetta jo pitkään. Hän luonnehtii Riddlen kirjoituksessaan osaa aluksista ”zombisukellusveneiksi”.

– Moskova yrittää pitää kaikin voimin kiinni siitä ajatuksesta, että sen ydinasejoukot olisivat samalla tasolla Yhdysvaltojen kanssa, koska tämä on ulko- ja jopa sisäpolitiikan perustana. Todellisuudessa ajatus on kuitenkin jo kuollut, Pavel Luzin lataa.

Paperilla Venäjän laivastolla on palveluskäytössä 13 strategista ohjussukellusvenettä. Pavel Luzinin selvityksen mukaan aluksista on kuitenkin oikeasti toiminnassa parhaimmassakin tapauksessa vain kahdeksan. Lisäksi on epäselvää, kuinka monella ohjuksella sukellusveneet on varustettu ja missä kunnossa aseet ovat.

Virallisesti käytössä oleva strateginen sukellusvenelaivasto koostuu kuudesta Borei- ja Borei-A-luokan, kuudesta Delta-IV-luokan ja yhdestä Delta-III-luokan aluksesta. Boreit on otettu käyttöön vuosina 2013-2022 ja neuvostoaikaiset Deltat vuosina 1982-1990.

Pavel Luzinin mukaan Delta-luokan sukellusveneistä viisi on kuitenkin todellisuudessa enemmän tai vähemmän poissa käytöstä.

Hän kertaa kirjoituksessaan paljastavia esimerkkejä tilanteen peittelystä ja sukellusvenelaivaston tilasta.

Esimerkiksi kuuden vuoden korjauksista palvelukseen vuonna 2017 palannut Delta-luokan sukellusvene Rjazan käyttää pääaseenaan ballistisia R-27R-ohjuksia, jotka ovat Luzinin mukaan jo vanhentuneet käyttökelvottomiksi. Tästä saatiin viitteitä vuonna 2019, kun Rjazan ei onnistunut laukaisemaan ohjusta harjoituksista. Sukellusvene ei ole myöskään tiettävästi osallistunut enää yhteenkään harjoitukseen tämän jälkeen.

Delta-luokan sukellusveneet Verhoturje ja Jekaterinburg oli taas alun perin määrä poistaa palveluksesta jo viimeistään viime vuoden aikana. Luzinin mukaan Verhoturje jopa näkyy laiturissaan ilman lippuja tai muita elonmerkkejä viime vuoden helmikuussa julkaistussa Delta-luokan sukellusvene Karjalaa käsittelevässä dokumenttielokuvassa.

Moskova on mitä ilmeisimmin yrittänyt peitellä Karjalan kehnoa tilaa. Pavel Luzinin mukaan kapteeni Mihail Morozov on esiintynyt Venäjän valtionmediassa samaan aikaan sekä toisen Delta-vene Novomoskovskin että Karjalan päällikkönä. Morozov jopa kertoi haastattelussa Novomoskovskin harjoituksessa vuonna 2020 suorittamasta ohjusammunnasta. Venäjän puolustusministeriön tiedotteen mukaan ammunnan suoritti kuitenkin Karjala.

Helmikuussa 2022 Venäjän laivasto julkaisi videon, jolla kerrottiin näkyvän jälleen Karjalan suorittama Sineva-ohjuksen ammunta. Pavel Luzin huomauttaa, etteivät videolla näkyvät miehet olleet sonnustautuneet väitetyssä ammunnassa Venäjän laivaston tällaisessa operaatiossa edellyttämiin varusteisiin. Luzin uumoilee, että video ammunnasta oli lavastettu.

– Voimme päätellä, että vuonna 2010 korjattu Karjala, jonka käyttöikää jatkettiin tuolloin vuoden 2020 loppuun, ei joko ole ollut vesillä tai pystynyt ampumaan ohjuksia. Sen sijasta merillä on ollut Novomoskovsk (se tuli korjauksesta kymmenen vuoden jatkoajalla vuonna 2012). Näin on peitelty Karjalan vakavia ongelmia.

Luzin laskee, että tällä hetkellä vain kuusi Boreita ja Deltat Novomoskovsk ja Tula ovat tällä hetkellä todellisuudessa laivaston käytössä. Hän huomauttaa kuitenkin, että Novomoskovsk on sekin jo ylittänyt edellisen korjauksen jälkeisen käyttöikänsä.

