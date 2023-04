Kohti totaalista kontrollia – Venäjälle pystytetään digitaalista vankileirien saaristoa

Presidentti Vladimir Putinin hallinto rakentaa venäläistutkija Tatiana Stanovajan mukaan digitaalista valvontajärjestelmää, jonka avulla viranomaiset pystyisivät säätelemään kunkin kansalaisen oikeuksia ja etuja. Järjestelmän ulkopuolelle jääminen merkitsisi hänen mukaansa käytännössä sosiaalista kuolemaa.

– Venäjän parlamentin hyväksyttäväksi tällä viikolla kiirehditty uusi lainsäädäntö Venäjän kansalaisten kutsumisesta asepalvelukseen muuttaa dramaattisesti valtion ja kansalaisten välistä suhdetta. Mikään ei estä saman lähestymistavan laajentamista muillekin aloille täydellisen digitaalisen valvonnan, pakottamisen ja rangaistusten järjestelmän luomiseksi, R-Politik-konsulttiyhtiön johtajana sekä tutkijana Carnegie-ajatushautomossa toimiva Stanovaja toteaa artikkelissaan.

Tämä merkitsee hänen mukaansa sitä, että pitkään pelätty digitaalinen Gulag eli vankileirien saaristo on nyt muotoutumassa.

Parlamentin molempien kamarien hyväksymän uuden lain mukaan viranomaiset voivat antaa kutsuntamääräyksiä verkossa, kun asiakirjat oli aiemmin toimitettava henkilökohtaisesti. Riippumatta siitä, onko henkilöllä määräysten vastaanottamiseen tarvittavaa Gosuslugi-tiliä, häntä rangaistaan kutsun noudattamatta jättämisestä.

– Rangaistuksiin sisältyy kielto poistua maasta, ajaa autoa, ostaa ja myydä kiinteistöjä, ottaa lainaa tai rekisteröidä pienyritys. Aluehallinnot voivat lisätä luetteloon myös muita rajoituksia, kuten sosiaalietuuksien keskeyttämisen, Stanovaja toteaa.

Hyväksytyt muutokset eivät Stanovajan mukaan vain nopeuta digitaalisen kutsuntarekisterin luomista, vaan myös helpottavat täysin uuden kansalaiskäyttäytymistä kontrolloivan järjestelmän pystyttämistä Venäjälle.

– Viranomaiset suunnittelivat tällaista järjestelmää ensimmäisen kerran jo vuonna 2019, kauan ennen sotaa. Tuolloin he alkoivat keskustella uudesta poliittisen järjestyksen paradigmasta, joka sitoisi ihmisten hyvinvoinnin heidän poliittiseen lojaalisuuteensa palkitsemalla hallintoa tukevasta käyttäytymisestä ja rankaisemalla erimielisiä, hän sanoo.

Venäjän alueille perustettiin tuolloin erityisiä hallintokeskuksia, joiden näennäisenä tehtävänä oli käsitellä kansalaisten valituksia. Todellisuudessa niiden tehtävänä kuitenkin oli Stanovajan mukaan tarkkailla kaikenlaista julkista toimintaa mahdollisten poliittisten uhkien varalta.

– Ajatuksena on kerätä digitaalista tietoa jokaisesta ihmisestä, jotta valtio voi valvoa häntä. Näin on tehty jo useiden vuosien ajan melko laajamittaisesti. Vielä toistaiseksi järjestelmä on organisoimaton, mutta valtiokoneisto oppii askel kerrallaan, hän toteaa.