Kaksi venäläistä kertoo lasten ja siviilien tappamisesta Ukrainassa

Miehet ovat kertoneet ihmisoikeusaktivistille, että he tappoivat lapsia ja siviilejä ollessaan Ukrainassa. Väitteet esitettiin videohaastatteluissa Gulagu.netille, joka on vastustaa korruptiota ja kidutusta vastaan Venäjällä, uutisoi CNN.

Netissä julkaistuissa videohaastatteluissa Azamat Uldarov ja Aleksei Savitshev – jotka molemmat armahdettiin Venäjän presidentin asetuksilla viime vuonna Gulagu.netin mukaan – kuvaavat toimintaansa Ukrainassa.

CNN toteaa, ettei se voi vahvistaa heidän väitteitään tai henkilöllisyyttään, mutta se on hankkinut venäläisiä rikosasiakirjoja, jotka osoittavat, että heidät vapautettiin presidentin armahduksella syys- ja elokuussa 2022.

Uldarov kertoo kuinka hän tappoi 5-6-vuotiaan tytön.

– (Se oli) johdon päätös. En saanut päästää ketään ulos elossa, koska käskyni oli tappaa kaikki tieltäni. Haluan Venäjän ja muiden kansakuntien tietävän totuuden. En halua sotaa ja verenvuodatusta. Noudatin käskyjä ja tapoin lapsia.

Uldarovin mukaan Soledarissa ja Bahmutissa Itä-Ukrainassa Wagner-palkkasotureille ”annettiin käsky tuhota kaikki”.

– Siellä on ylin komentaja – se on Prigozhin, joka kielsi meitä olemaan päästämättä ketään pois sieltä ja tuhota kaikkia, hän sanoi viitaten Wagnerin perustajaan Jevgeni Prigozhiniin.

Yhdessä vaiheessa haastattelua Savitshev kuvaili, kuinka he ”saivat käskyn teloittaa kaikki 15-vuotiaat tai sitä vanhemmat miehet”.

– Ei sillä ole väliä, onko siellä siviilejä vai ei. Talo on puhdistettava. En välittänyt siitä, kuka oli sisällä. Tarkoituksena oli varmistaa, ettei sisällä ole yhtään elävää ihmistä jäljellä. Ja voit tuomita minut tästä. En vastusta. Se on oikeutesi. Mutta minäkin halusin elää, hän sanoi.

Savitshevin mukaan Wagner-taistelijat, jotka eivät noudattaneet käskyjä, tapettiin.

– Venäläiset terroristit tunnustivat useat ukrainalaisten lasten murhat Bakhmutissa ja Soledarissa. Tunnustus ei riitä. Täytyy tulla rangaistus. Kova ja oikeudenmukainen. Ja se tulee varmasti. Kuinka monta tällaista rikosta on tehty, Ukrainan presidentin kansliapäällikkö Andriy Yermak twiittasi maanantaina.

Russian terrorists confessed to numerous murders of Ukrainian children in Bakhmut and Soledar. Confession is not enough.

There must be a punishment. Tough and fair. And it will definitely be.

How many more crimes like these have been committed?

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) April 17, 2023