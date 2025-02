”Historian yritysmyönteisin ohjelma”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen iloitsee blogikirjoituksessaan kokoomuksen vahvasta kannatuksesta yrittäjien parissa.

Suomen Yrittäjien tammikuisen mielipidetutkimuksen mukaan kokoomus on yrittäjien selvä ykköspuolue 38 prosentin kannatuksella. Kakkos-, kolmos- ja nelossijoilla ovat perussuomalaiset, keskusta ja sosialidemokraatit kolmentoista, yhdeksän ja seitsemän prosentin kannatuksilla.

Heinosen mukaan kokoomuksen asema yrittäjien ykköspuolueena onkin vankka.

– Se ei tosin yllätä, sillä toteutammekin nyt maamme historian yritysmyönteisintä hallitusohjelmaa, Heinonen linjaa.

Hämäläisedustaja muistuttaa, että hallitus on toteuttanut lukuisia yrittäjille mieluisia uudistuksia. Yrittäjien sääntelytaakkaa on kevennetty, kilpailua on lisätty ja markkinoita avattu yrittäjyydelle kuluttajien etu edellä.

60 000:lle yrittäjälle avautuu mahdollisuus hyödyntää myös laajemmin paikallista sopimista. Uusien työehtosopimusten solmiminen on myös jatkossa vapaampaa.

Heinonen jatkaa painottamalla, että hallitus myös lyhentää muutosneuvotteluaikoja ja kehittää yrittäjien sosiaaliturvaa. Lisäksi uuden lainsäädännön vaikutuksia yrittäjiin arvioidaan jatkossa tarkemmin.

Yrityksille avautuu myös mahdollisuus hyödyntää yrityslähestymiskieltoa esimerkiksi näpistelytapauksissa.

– Paljon on siis jo tehty, ja työmme yrittäjyyden edellytysten vahvistamiseksi jatkuu, Heinonen linjaa.

Kokoomusedustaja iloitsee myös uusista miljardiluokan investointisuunnitelmista Suomeen. Esimerkeiksi hän nostaa Porin miljardin euron arvoisen energiapuiston, Kajaanin datakeskuskompleksin ja Naantalin sähkömetanolilaitoksen.

– Nämä on kovia juttuja ja luovat uskoa huomiseen ja tulevaan, Heinonen toteaa.

– Sitä yrittäjähenkeä ja uskoa ja tahtoa tämä tarvitsee. Ja sitä onneksi löytyy.