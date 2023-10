Hamasin tavoitteena on juutalaisten joukkotuho

Gazan kaistaa hallitsevan Hamas-järjestön 7. lokakuuta 2023 toteuttamissa terrori-iskuissa useille paikkakunnille Israelissa murhattiin yli 1400 israelilaista ja yli 3500 haavoittui. Hamas otti yli 200 panttivankia, jotka kaapattiin Gazaan.

Jotkut sanovat, että onhan Israelilla toki oikeus puolustautua ja saattaa terroristit vastuuseen teoistaan, mutta seuraavaksi antavat ymmärtää, ettei siihen kuitenkaan voimatoimia saa käyttää.

Haluan valaista sitä, mistä Hamasin väkivallassa on kyse.

En ymmärrä, miten terroristijärjestöä saisi tilille teoistaan ilman voimatoimia. Esimerkiksi Al-Qaidan nujertaminen World Trade Centerin terrori-iskujen jälkeen sai länsimaissa vahvan tuen. Hamas ja Al-Qaida ovat kummatkin ääri-islamistisia järjestöjä, jotka haluavat yhteiskunnan, joka perustuu islamilaiseen teokratiaan. Sellainen diktatuuri ei ole tavallisen palestiinalaisenkaan etu.

Olen tutkinut Lähi-idän konfliktin historiaa sekä valtiotieteiden kandidaatin tutkielmassani että maisterin gradussani. Olen käynyt paikan päällä lukuisia kertoja ja tavannut alueen poliittisia päättäjiä. Tiedän, että Lähi-idän konfliktin historia on pitkä, väkivaltainen ja monisyinen. Vääryyksiä ovat tehneet sekä Israel että palestiinalaiset.

Helppoa tietä kestävään rauhaan ei ole, mutta pieni toivo on aina elänyt. Tiedän myös sen, että toteuttamallaan pogromilla, juutalaisten joukkomurhalla, Hamasin tavoite on tuhota ikuisesti mahdollisuudet rauhaan, kuten historioitsija Yuval Noah Hariri arvioi. Palestiinan valtion syntyminen on vain entistä kauempana.

Hamas ei halua rauhaa sen enempää kuin natsi-Saksa halusi rauhaa. Natsien ja Hamasin ideologisena tavoitteena on juutalaisten joukkotuho. Natsipuolue puhui puhdistetusta Euroopasta ja Hamas puhuu vapaasta Palestiinasta Jordanjoelta Välimerelle asti. Vailla juutalaisia.

Ei ole sattumaa, että natsien holokaustilta pelastunut iäkäs juutalainen kuolee siihen, että Hamasin terroristi käskee hänet polvistumaan ja ampuu häntä päähän. Hamas murhasi 90-vuotiaan holokaustista selvinneen Gina Smiatichin hänen kotiinsa Kissufimin kibbutsissa. Natsit tai islamistit, lopputulos on sama: kuollut juutalainen. Miksi kenenkään pitäisi puolustella Hamasin ideologiaa ja toimintaa, kun emme tietenkään toimi niin natsienkaan kohdalla?

– En ole huomannut juuri kenenkään Suomessa puhuvan tästä Lähi-idän kriisin juurisyystä: ikiaikaisesta antisemitismistä, rasistisesta juutalaisvastaisuudesta, kirjoittaa Verkkouutisissa kirjailija Jarkko Tontti.

Ajatelkaa, että millaista vihaa ihmisen täytyy tuntea juutalaisia kohtaan, jotta köyttää yhteen aikuisen ja lapsen ja lopulta polttaa heidät, kuten Hamasin terroristit tekivät? Jotta heittää käsikranaatteja siviilejä täynnä oleviin pommisuojiin ja ihmisten koteihin? Jotta murhaa satoja nuoria ihmisiä, jotka olivat tulleet juhlimaan festivaaleille rauhaa? Jotta ottaa vangeiksi jopa lapsia ja vanhuksia?

– Suomessa saa käsityksen, että Hamas lähinnä tekee jotain harmillista kiusaa. Mutta kun näkee israelilaisen isän itkevän ilosta, että esimurrosikäinen tytär löytyikin Hamasin jäljiltä kuolleena eikä jäänyt elossa Hamasin käsiin, ymmärtää minkälaisesta porukasta on kyse, toimittaja Markus Kajo kuvaa.

Ranskalaisen Paris Match -lehden toimittaja Nicolas Delesalle kertoo Twitterissä vierailustaan Tel Avivin lähellä sijaitsevan sotilastukikohdan ruumishuoneelle, jossa säilytetään Hamasin terrori-iskujen uhreja tunnistusta varten. Israelin viranomaisten tekemien tutkimusten mukaan suuri osa uhreista poltettiin elävältä. Iäkkäiltä miehiltä on leikattu sormia ja jalkoja irti ennen kuin heidät surmattiin. Ihmisten päitä on mestattu irti kirveellä.

Useat naiset olivat olleet kuollessaan alasti ja heidät oli raiskattu. Terroristit olivat leikanneet raskaana olleen naisen vatsan auki ja sikiö oli revitty ulos. Israelilaiset siviilit joutuivat kokemaan sanoin kuvaamattomia kauhuja, jotka vertautuvat natsien toisen maailmansodan aikana tekemiin rikoksiin ihmisyyttä vastaan.

Israel vetäytyi Gazasta vuonna 2005 ja Hamas nousi valtaan 2007. Taloudellisen kehityksen ja neuvottelupyrkimyksen sijaan Hamas on koko ajan pyrkinyt tappamaan niin paljon israelilaisia sotilaita ja siviilejä kuin mahdollista. Ampumalla, raketti-iskuilla, puukottamalla, ajamalla autolla päälle, räjäyttämällä ihmisiä itsemurhaiskuissa ja nyt tappamalla kokonaisia perheitä heidän koteihinsa.

Kuinka pitkälle Hamasin pitää oikein mennä ennen kuin sanomme, että nyt riittää? Vai onko juutalaisen henki vähempiarvoinen? Kuinka kukaan kehtaa antaa ymmärtää, että juutalaisten pitäisi vain alistua murhattaviksi.

Taiteilija Pertti Jarla kuvaa Twitterissä tilannetta hyvin:

– Ihmiset eivät ehkä ihan ymmärrä, kuinka Hamas on kutoutunut Gazaan. Ei ole siististi eriteltyjä sotilastukikohtia samalla tavalla kuin Suomessa.

Hamas on tunnettu siitä, että järjestö hyväksikäyttää siviilejä ihmiskilpinä. Tämäkään ei ole tavallisen palestiinalaisen etu. Yli miljoona Gazan asukasta on joutunut pakenemaan kodeistaan.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron uskaltaa sanoa asian niin kuin se on:

– Hamas on terroristijärjestö. Se haluaa ennen kaikkea nähdä Israelin tuhon ja kuoleman. Se vaarantaa rikollisella ja kyynisellä tavalla Gazan asukkaat.

Hamasin terroristien käyttämät satojen kilometrien pituiset tunneliverkostot ovat Gazassa maan ja siviilirakennusten alla. BBC:n mukaan tunnelien sisäänkäyntejä on sijoitettu asuintaloihin, moskeijoihin, kouluihin ja muihin julkisiin rakennuksiin. Näissä tunneleissa ovat todennäköisesti myös Hamasin ottamat israelilaiset panttivangit.

Hamasin toimintakykyä ei pysty tuhoamaan ilman laajaa maavoimien operaatiota. Hamasin toimintakyky halutaan tuhota, mutta Gazan asukkaita halutaan suojella niin hyvin kuin se tällaisissa sodan oloissa on mahdollista. Siksi Hamasin terrori-iskuista on kulunut useita päiviä ilman Israelin armeijan laajaa maaoperaatiota. Siviileille annetaan aikaa evakuointiin. Se ei liene Israelin syy, että yksikään arabimaa ei ole ollut valmis ottamaan vastaan pakolaisia Gazasta.

Hamasin tuhoaminen on jopa Israelin armeijalle vaikea, ehkä jopa mahdoton tavoite, mutta moraalisesti oikea. Hamasin toteuttaman joukkomurhan jälkeen mikä tahansa sen kohteeksi joutunut valtio pyrkisi nujertamaan nämä rikolliset lopullisesti. Yli 1400 murhattua israelilaista ja kymmenien muiden maiden kansalaista ansaitsevat oikeutta ja Israelin valtion hyväksyttävä tehtävä on pyrkiä siihen, ettei tällaista joukkomurhaa enää koskaan tapahdu. Yli puoli miljoonaa israelilaista on joutunut jättämään kotinsa.

– Tämän eskalaatiosyklin osalta Hamas kantaa valtaosan vastuusta. Se otti massiivisen riskin toteuttamalla yhden historian tuhovoimaisimmista terrori-iskuista. Ideaalimaailmassa se kohtaisi seuraukset ilman siviileihin kohdistuvaa voimankäyttöä. Reaalimaailmassa tämä on mahdotonta. Ei tilanne Israelin osaltakaan kaikkea oikeuta. Voimankäytön tulisi edelleen olla mahdollisimman tarkennettua ja rajattua sotilaallisiin kohteisiin, kuten jihadistiseen liikehdintään erikoistunut tutkija ja konsultti Juha Saarinen arvioi Twitterissä.