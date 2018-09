Antti Rinne Ylellä: Ei ole väärin tulla etsimään parempaa elämää

SDP:n puheenjohtajan mukaan maahanmuuttajat tulevat Suomeen myös taloudellisten syiden takia.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan Suomi on onnistunut Ruotsia paremmin maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikassa.

– Meillä on mittakaavakin ihan erilainen kuin Ruotsissa. Ei voi puhua samana päivänä Suomen ja Ruotsin tilanteesta, Rinne sanoi Ylen Ykkösaamussa.

Rinteen mukaan maahanmuuton syitä on käsiteltävä eri tavalla ja pelisäännöillä.

– Tärkeää on, että taloudellinen maahanmuutto erotetaan esimerkiksi rakkaudesta johtuvasta tai humanitäärisestä maahanmuutosta.

– Lähtökohta on selkeästi sosiaalidemokraateilla se, että hädässä olevia ihmisiä autetaan, ja se on ehdotonta ihmisoikeussopimusten ja perustuslain mukaisesti. Meidän pitää saada prosessit toimimaan siten, että nopeasti selvitetään, onko ihmisellä aitoa suojeluntarvetta. Jos on, ihminen pitää ikään kuin imaista yhteiskuntaan oikealla tavalla mukaan. Kielitaito ja työllistyminen on tärkeä asia alusta lähtien, Rinne sanoi.

SDP:n puheenjohtajan mukaan on selvää, että maahanmuuttajat tulevat Suomeen myös paremman elämän perässä.

– Tosiasia on se, että suojelua ja turvaa hakevien rinnalla on kulkenut ihmisiä, jotka ovat lähteneet hakemaan parempaa elämää. Se ei ole sinällään missään tapauksessa vääriin, mutta siihen on omat pelisäännöt suomalaisessa yhteiskunnassa, joita on noudatettava.

– On huolehdittava siitä, että meidän järjestelmässä on riittävästi voimavaroja tämän asian hallinnoimiseksi, Rinne sanoi.