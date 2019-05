Ylen ennuste: Kok 20,4, Vihr 15,8, SDP 14,8, PS 14,1

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomus on eurovaalien selvä voittaja.

Kokoomus on Ylen ennusteen mukaan eurovaalien ykkönen 20,3 prosentin äänisaaliilla. Toiseksi on nousemassa vihreät 15,7 prosentin kannatuksella. Vaalien kolmanneksi suurin on ennusteen perusteella SDP 14,8 prosentin ja neljänneksi suurin perussuomalaiset 14,1 prosentin kannatuksella.

Kannatustaan on nostanut erityisesti vihreät. Puolueen tulos on parantumassa peräti 6,5 prosenttiyksikköä edellisistä eurovaaleista. Vaalivoittaja kokoomuksen kannatus taas laski hieman yli kaksi prosenttiyksikköä.

Kokoomus säilyttää tuloksen perusteella kolme paikkaansa ja SDP ja perussuomalaiset kaksi paikkaansa. Vihreät saa toisen paikan ja keskusta menettää kolmannen paikkansa. Kokoomus on ennusteen perusteella kuitenkin kiinni Suomen niin kutsutussa Brexit-lisäpaikassa. Eli puolueen paikkamäärä voi nousta neljään, kun Britannian ero EU:sta toteutuu.