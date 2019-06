Juhana Vartiainen: Tätä on vihreiden talousliberalismi

Kokoomuksen kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen toivoo, että vihreiden puheenjohtajaksi lauantaina valittu Maria Ohisalo sitoutuu hallituksessa viemään eteenpäin vaikuttavia työmarkkinauudistuksia.

Ohisalo sanoi puoluekokouksessa pitämässään puheessaan, että ”meidän on mahdollista uudistaa työmarkkinoita toden teolla, mutta niin, että pöydässä kuuluu sekä pienen yrittäjän että duunarin ääni.”

– Kunpa toive toteutuisi. Olen skeptinen, koska hallituskumppanit vastustavat kiivaasti työmarkkinauudistuksia ja SY:tä (Suomen Yrittäjiä), Juhana Vartiainen tviittaa.

Vartiainen on tutkinut vihreiden tavoiteohjelmaa eduskuntakaudelle 2019-2023, josta hänen mukaansa puuttuu konkreettiset keinot työllisyysasteen nostamiseksi. Vihreät lupaa tviittiin lisätyn kuvakaappauksen mukaan muun muassa edistää työelämässä jaksamista, vähentää työsyrjintää ja parantaa julkisia julkisia työllisyyspalveluja.

– Apropoo vihreiden talousliberalismi: tämä heidän toimintaohjelmansa työllisyysaste-osa on täysin hampaatonta sanahelinää, joka väistää systemaattisesti työmarkkinoidemme rakenneongelmat, hän tviittaa.

Vartiainen on epäillyt useaan otteeseen myös muiden hallituspuolueiden valmiutta työmarkkinauudistuksiin, kuten paikallisen sopimisen edistämiseen tai työnteon kannustavuuden lisäämiseen.

Twitterissä keskusteluun osallistuvalla Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäisellä on Vartiaista enemmän luottoa hallitukseen.

– Hyvä Maria Ohisalon lainaus. Mutta sitä en ole havainnut, että hallituskumppanit vastustaisivat kiivaasti Yrittäjiä. Ainakin toistaiseksi yhteistyö on ollut hyvää ja meitä on kuultu.

– Luulen, että hallituksessa on enemmän uudistusmieltä kuin järjestöissä, mutta niilläkin on intressi saada työllisyyttä ylös, Pentikäinen tviittaa.

