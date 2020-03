Näin korona yllätti Suomen – IS: Varautuminen lähinnä seuraamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallinnollisen sekavuuden kerrotaan hidastaneen varautumistoimia.

Koronakriisin hoitamista arvioidaan hallituksen ja virkakoneistojen sisällä jopa sekavaksi, Ilta-Sanomat kertoo.

IS:n lähteiden mukaan koronavirukseen varautumista on johdettu sosiaali- ja terveysministeriöstä STM:stä. Kriisiin valmistautumista kuvataan heikoksi. Varautumisen todetaan jääneen lähinnä seuraamiseksi.

– Tämä projekti on ollut totaalisen STM-vetoinen. Se on ollut virhe. Linjajohtaminen ei ole toiminut, nimettömänä pysyvä valtioneuvoston jäsen sanoo ja viittaa ministerikollegaansa, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuruun (sd.).

– Sähellystä ja säheltämistä on ollut, sanoo toinen lähde, viitaten Kiuruun.

Sekavuutta on IS:n mukaan ollut niin ikään siinä, että THL on noussut kriisissä eräänlaiseksi operatiiviseksi johtajaksi. Ongelma on syntynyt siitä, että THL toimii STM:n varassa, ja STM toimii THL:n suositusten varassa.

Hallitukselle suositeltiin koronakriisiä vastaan virkamiehistä ja politiikoista muodostuvaa erikoisryhmää jo pari viikkoa sitten. Valtionhallinnon tavoitteena oli, että erikoisryhmällä olisi todennäköisesti estetty kriisin hoidossa esiintynyttä hallinnollista sekavuutta. Valmiuslakeihin päädyttiin IS:n mukaan tasavallan presidentti Sauli Niinistön patistelun vauhdittamina.

Hallinnollinen sekavuuden uskotaan vaikuttaneen myös siihen, ettei riskialueilta Suomeen palaavien matkustajien karanteenia valvottu tarpeeksi tiukasti ja tarkasti. On arvioitu, että Suomeen palasi hiihtolomaviikoilla 10 ja 11 jopa 200 000 suomalaista. Finavia on kertonut, ettei se saanut matkustajien suhteen Suomen terveysviranomaisilta ohjeistusta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen mukaan vastuu olisi ollut Finavialla.

– Tässä on ollut monta päivää ja viikkoja hoitaa asia kuntoon. Lentoasemalla olisi pitänyt olla, ja pitäisi olla viranomaisia, jotka komentaisivat palaajat suoraan kotiin ja karanteeniin, IS:lle todetaan valtioneuvostolähteistä.

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan (sd.) esittämästä ulkosuomalaisten palaamistoivotuksesta ja Maria Ohisalon (vihr.) turvapaikanhakijoiden maahantulo-oikeuden korostamisesta ei myöskään oltu sovittu hallituksessa.

Nimettömänä pysyvän ministerilähteen mukaan ongelmia on myös aiheuttanut pääministeri Sanna Marinin nuori ja kokematon kabinetti.

– Pääministerin kabinetti on kokematon, ja se on luonut omat ongelmansa, sanoo ministeri.

– Kokemattomuus näkyy. Valmius on rakentunut hitaasti valtioneuvoston kansliassa, sanoo erityisavustaja.