97-vuotias sotilas toistaa videolla Normandian laskuvarjohyppynsä

Amerikkalainen NBC News on julkaissut alla näkyvän videon sotaveteraani Tom Ricen laskuvarjohypystä. Yhdysvaltojen armeijan maineikkaan 101. laskuvarjodivisioonan sotilaana taistellut 97-vuotias toistaa videolla Normandian maihinnousun laskuvarjohyppynsä 75 vuoden takaa.

– Vuonna 1944 hän hyppäsi tosin yksin, ei tandemhyppynä. Ja silloin oli pimeää. Ja häntä tulitettiin, saatteeksi huomautetaan.

Rice osallistui maihinnousun 75-vuotispäiväjuhlassa järjestettyyn laskuvarjohyppytapahtumaan. Hän laskeutui turvallisesti suurin piirtein samalle alueelle kuin vuosikymmeniä sitten.

Veteraani näytti hyppynsä jälkeen peukkua kameroille.

– Kaunis hyppy, kaunis lento. Kaikki meni täydellisesti, hän totesi.

WATCH: 97-year-old US paratrooper veteran Tom Rice, who served with the Army's 101st Airborne Division, recreates his D-Day jump in Normandy 75 years later. pic.twitter.com/qAth429XCA

— NBC News (@NBCNews) June 5, 2019