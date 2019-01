84 000 keltaliiviä osoitti Ranskassa mieltään lauantaina

84 000 ranskalaista osoitti launtaina mieltään ympäri maata, kertoo LCI France.

Mielensoitukset jatkuvat jo yhdeksännettä viikonloppua peräkkäin presidentti Emmanuel Macronin hallintoa ja nousevia elinkustannuksia vastaan.

Launtaina mielenosoituksia nähtiin Ranskan suurimmissa kaupungeissa, mutta yhä enemmän myös maaseudun pienemmissä kaupungeissa.

Maan poliitikot ovat ottaaneet voimakkaasti kantaa aiheeseen omilla Twitter-tileillään. Ranskan ministeriöstä keltaliivien hyökkäyksen seurauksena evakuoitu valtiosihteeri Benjamin Griveaux kehotti ranskalaisia heräämään.

– Herätkäämme! Täysi tuki LCI toimittajalle ja turvamiehille jotka ovat Rouenissa mukana. Viikojen ajan toimittajat ovat joutuneet osaksi väkivaltaa ja mielenosoituksia kaikkialla Ranskassa, hän kirjoittaa.

Coup de gueule #1 : depuis des semaines des équipes de journalistes sont prises à partie et subissent des violences de la part de manifestants partout en France.

Total soutien aux journalistes de @LCI et aux agents de sécurité qui les accompagnaient à Rouen.

Ranskan sisäministeri Christophe Castaner ylisti twiitissään Ranskan poliisin toimintaa.

– Vielä tänäkin lauantaina kiitän poliisin vankkaa ja päättäväistä toimintaa, joka mahdollisti ylimääräisten väkivaltaisuuksien rajoittamisen. Panostetaan suuriin kansallisiin keskusteluihin, joiden on voitava tapahtua rauhallisella ja rakentavalla ilmapiirillä, Castaner kirjoittaa.

Ce samedi encore, je salue l'action ferme et déterminée des forces de l'ordre qui a permis de contenir les débordements et les violences.

Place au grand débat national qui doit pouvoir se dérouler dans un climat serein et constructif.

— Christophe Castaner (@CCastaner) January 12, 2019