800 ihmistä pakeni Kabulista ennätyslennolla

Yhdysvaltain ilmavoimien C-17-kuljetuskoneen kerrotaan nousseen ilmaan Afganistanin Kabulista peräti 800 matkustajan kanssa.

Asiasta tässä kertovan War Zonen mukaan konetyypillä kuljetaan tavallisesti esimerkiksi noin 150 laskuvarjosotilasta. Kone on tälläkin matkustajamäärällä jo melkoisen täynnä.

Kyseessä on tiettävästi konetyypin ennätys. C-17-koneella on aiemmin evakuoitu 670 ihmistä Filippiinien marraskuun 2013 hirmumyrskyn jälkeen.

Vaikka 800 matkustajan lento voikin kuulostaa hurjalta, on siitä vielä matkaa maailmanennätykseen. Tiettävästi suurin koskaan lentokoneessa ollut matkustajamäärä nähtiin toukokuussa 1991, kun El Alin Boeing 747 evakoi yli 1 000 juutalaista Etiopiasta Israeliin. Jumbojetin istuimet oli poistettu, jotta kyytiin saataisiin mahdollisimman monta matkustajaa. Lennon tungoksessa syntyi kaksi vauvaa.

Reports that USAF C-17 RCH871 airborne out of #Kabul in #Afghanistan has 800 passengers on board! Incredible work being done by #USAF and allied aircrews just now which will without a doubt go down in the history books #AvGeek #RadioGeek #MilMonWorld #BravoZulu pic.twitter.com/8De9wLusWb

— Military Monitoring World (@MilMonWorld) August 15, 2021