76 ihmistä sai tartunnan yhdestä baarista

Yli seitsemänkymmenen ihmisen uskotaan saaneen tartunnan Yhdysvaltojen Michiganissa sijaitsevassa Harper’s Restaurant & Brewpub -baarissa, kertoo CBS News.

Kaikki sairastuneet ovat iältään 18-23-vuotiaita. Inghamin piirikunnan terveysviranomaiset ovat kehottaneet kaikkia viimeisen yhdeksän päivän aikana baarissa käyneitä jäämään kahden viikon mittaiseen karanteeniin.

– Tällä hetkellä meillä on 76 koronatapausta henkilöiltä, jolla on linkki Harpersiin. Yksikään ei ole sairaalassa. Käyttäkää maskeja ja pysykää vähintään kuuden jalan (1,83m) etäisyyden päässä ihmisistä, joiden kanssa ette asu samassa kotitaloudessa, Inghamin terveysviranomaiset ohjeistavat.

Heidän mukaansa on syytä epäillä, että Harper’s-baarissa on korkeampi riski koronavirustartunnalle kuin ravintoloissa ja baareissa yleensä. He pitävät todennäköisenä, että sairastuneita on enemmänkin kuin mitä nyt on todettu.

Michiganissa on todettu tällä hetkellä yli 62 000 koronavirustartuntaa. Noin 5 800 ihmisen kerrotaan menehtyneen.

Harper’s update: currently, we have 76 COVID-19 cases with a link to Harper’s. None are hospitalized. Please wear a mask in public and keep 6 feet away from people you don’t live with.

— Ingham Health Dept. (@InghamHealth) June 26, 2020