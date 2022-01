700 poikaa jäi ISIS:n suurhyökkäyksen jalkoihin – ”tietoja tapetuista lapsista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelastakaa Lapset ry:n mukaan Ghwayranin vankilassa Koillis-Syyriassa pidettävät lapset on välittömästi evakuoitava viisi päivää kestäneiden Isisin ja kurdijoukkojen välisten yhteenottojen vuoksi.

Kurdien SDF-joukot ilmoittivat eilen, ettei heillä ole mahdollisuutta huolehtia loukussa olevista lapsista taisteluiden jatkuessa vankilan ympäristössä sekä sisällä. Vankilassa on noin 700 poikaa, joista osa on ollut vangittuna Baghuzin kylän valtauksesta eli vuodesta 2019 saakka.

Taisteluita on käyty vankilan läheisyydessä sekä sisällä viime torstaista lähtien, jolloin Isisin ajoneuvo räjäytettiin vankilan ulkopuolella osana yritystä vapauttaa vankeja.

Isis-järjestön hyökkäys vankilaan on suurimpia iskuja sen jälkeen, kun Isis-joukot lyötiin Syyriassa noin kolme vuotta sitten. Yhteenottojen raportoidaan yhä jatkuvan, ja ne ovat vahvistamattomien tietojen mukaan vaatineet lukuisia kuolonuhreja.

– Pelastakaa Lasten ja muiden tahojen saamat äänitteet osoittavat, että usea lapsi on mahdollisesti jo haavoittunut tai kuollut. Yksi äänite on tullut pojalta, joka pyytää apua, tiedotteessa todetaan.

SDF on kertonut lapsia käytetyn ihmiskilpinä. Pelastakaa Lapset ei voi vahvistaa näitä tietoja, mutta Isis-järjestöön liittyvät taistelijat ovat aiemmin hyväksikäyttäneet lapsia tässä tarkoituksessa.

‒ Se, mitä olemme kuulleet Ghwayranin vankilasta on äärimmäisen huolestuttavaa. Tiedot siitä, että lapsia on tapettu tai haavoittunut, ovat traagisia ja sietämättömiä, sanoo Pelastakaa Lasten Syyrian maajohtaja Sonia Khush.

‒ Kaikilla Ghwayranin vankilan taisteluihin osallistuvilla tahoilla on vastuu suojella näitä lapsia vahingolta, ja vaadimme heitä välittömästi varmistamaan lasten turvallisen poispääsyn.

Hänen mukaansa poikien on saatava tarvitsemaansa hoitoa vammoihin, joita he ovat saaneet hyökkäyksissä.

– Heille pitää myös antaa mielenterveydellisistä tukea, jotta he voisivat toipua kokemuksistaan. On äärimmäisen tärkeää, että näitä poikia tuetaan toipumaan ja integroitumaan takaisin yhteisöihinsä turvallisesti, jotta he voisivat rakentaa elämäänsä uudelleen.

Monet nyt taisteluiden keskellä olevista pojista ovat olleet vangittuina lähes kolme vuotta ja ovat alun perin lähtöisin kymmenistä maista, mukaan lukien Syyriasta ja Irakista.

‒ Valtiot, jotka ovat ajatelleet voivansa hylätä alaikäiset kansalaisensa Syyriaan, kantavat vastuuta kaikesta, mitä heille tapahtuu. Kuoleman tai haavoittumisen uhka on suoraan yhteydessä siihen, että nämä hallitukset ovat kieltäytyneet palauttamasta näitä lapsia kotiin.

Pelastakaa Lapset vaatii kaikkia asianosaisia valtioita, myös Suomea palauttamaan välittömästi Syyriassa olevia alaikäisiä kansalaisia perheineen.

Pelastakaa Lapset on tukenut Ghwayranin vankilassa olevia lapsia vuodesta 2020 muun muassa jakamalla hätäaputarvikkeita sekä kunnostamalla heidän hyvinvoinnilleen elintärkeitä virkistystiloja.