600 vuotta vanha ”maailman mystisin teksti” purettiin

Voynichin käsikirjoituksen kryptisyys on hämmentänyt taitavimpiakin koodinmurtajia.

Mystinen 600 vuotta vanha Voynichin käsikirjoitus, jonka merkitystä ei aiemmin ole saatu selville, on viimein purettu. Käsikirjoitusta on kuvattu ”maailman mystisimmäksi tekstiksi”.

Näin väittää tehneensä brittiläinen akateemikko Gerard Cheshire. Hän uskoo, että Voynichin käsikirjoitus on kirjoitettu kuolleella romaanisten kielten kantakielellä.

Mystisen kirjan kirjaimia ja symboleita opettelemalla hän kertoo kyenneensä ymmärtämään sanojen merkitykset. Hänen mukaansa kirjassa kerrotaan muun muassa vanhemmuudesta, psykologiasta ja kasviperäisistä lääkkeistä sekä annetaan vinkkejä sukupuolielämään.

− Koin sarjan ’heureka’-hetkiä tekstiä purkaessani. Koin intoa ja epäuskoa, kun tajusin, mikä valtaisa merkitys tällä saavutuksella on niin kielitieteen kuin käsikirjoituksen merkityksen paljastumisen näkökulmista, Cheshire kertoi Fox Newsin mukaan.

Hän pitää löytöjään ”vieläkin upeampina kuin niitä myyttejä ja fantasioita”, joita yleensä on liitetty Voynichin käsikirjoitukseen. Kirjan on muun muassa epäilty kertovan ennustuksia avaruudesta tulevista muukalaisista.

Voynichin käsikirjoituksen tekstisisältö ja kirjoittaja ovat olleet pimennossa. Tutkijat ovat arvioineet kirjan olevan peräisin vuosilta 1404–1438. Nimensä käsikirjoitus on saanut siitä, että se päätyi vuonna 1912 puolalais-amerikkalaisen Wilfrid M. Voynichin haltuun.

Cheshire uskoo, että tekstin olisi laatinut dominikaaninunnat, joita tietolähteinään käytti Katariina Aragonialaisen isotäti Maria. Katariina Aragonialainen oli Englannin kuningatar vuodesta 1509 vuoteen 1533 ja oli Henrik VIII:n ensimmäinen puoliso.

Syy sille, miksi Voynichin käsikirjoitus on pysynyt arvioituksena, on Cheshiren mukaan se, että siinä käytetty kieli on kuollut. Tekstistä tehty tilastoanalyysi osoittaa tekstin sisältävän luonnollisille kielille ominaisia rakenteita, joten kielen ei uskota olevan keinotekoisesti keksittyä. Voynichin käsikirjoituksen ”kieli” poikkeaa kuitenkin paljon eurooppalaisista kielistä.

Tekstissä ei ole pisteitä, ja kaikki sen kirjaimet on kirjoitettu pienellä. Kieltä on pidetty niin kryptisenä, että se on hämmentänyt taitavimpiakin koodinmurtajia.

Cheshire toivoo, että muut tutkijat hyödyntävät hänen löydöksiään ja kääntäisivät koko käsikirjoituksen niiden avulla. Nykyisten arvioiden mukaan kirjassa on alun perin ollut 272 sivua, joista jäljellä on 240 pergamenttisivua.