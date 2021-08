500 euron lahjakortti kahdella eurolla? Älä tule huijatuksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hyvä sääntö on, ettei viestiä kannata klikata, jos se vaikuttaa liian hyvältä.

Digi- ja väestöviraston pääsihteeri Kimmo Rousku varoittaa Prisman nimissä lähetetystä verkkorikollisten uudesta huijausviestistä.

Siinä tarjotaan 500 euron lahjakorttia Prismaan kahdella eurolla.

– Älä tule huijatuksi, älä anna tietojasi #verkkohuijari – muista, onko jokin liian hyvää ollakseen totta? Etenkin, jos joudut luovuttamaan omia henkilötietoja kyselyyn, jonka vastuutaho on epäselvä!, Rousku suosittelee twiitissään.

Prisman S-ryhmä on vastannut, että ”huijausviestien kavalkadi on laaja. Näiden kanssa on oltava hereillä jatkuvasti”.

S-ryhmä on julkaissut sivuillaan näytiksi suuren määrän ryhmän tuotemerkkien nimissä lähetettyjä vastaavia huijausviestejä.

– Jos viesti vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, älä klikkaa sitä. S-ryhmä ei koskaan lähetä sähköposteja, jossa pyydetään rahaa tai kysele asiakkaiden salasanoja, tai pankki- ja luottokorttitietoja, S-Kanava varoittaa.

– Ennen kuin reagoit saamaasi viestiin, pohdi seuraavia asioita: Kuulostaako tarjous liian hyvältä? Onko viestin kirjoitusasu ja kielioppi asiallinen? Onko viestin sisältö jotenkin muuten epäilyttävä?

– Jos sähköpostiviestissä on linkki, katso, mihin internetosoitteeseen linkki viittaa viemällä hiiren osoitin linkin päälle (älä klikkaa linkkiä). Jos linkin takana oleva verkkotunnus ei liity viestin lähettäneeseen tahoon, kyseessä on mitä luultavimmin tietojenkalastelutarkoituksessa lähetetty huijausviesti, sivuilla opastetaan.

