400 ihmistä pakeni karanteenista Malawissa

Noin 400 Etelä-Afrikasta kotimaahansa palautettua ihmistä on paennut koronakaranteenista Malawissa, kertoo BBC.

Ennen karkaamistaan ihmiset valittivat karanteenikeskukseksi muutetun stadionin huonoista olosuhteista.

Pako tapahtui Blantyren kaupungissa. Karkulaiset asetettiin karanteenin heidän saapuessaan Etelä-Afrikasta. Heille ei ollut vielä tehty koronatestiä.

He valittivat veden, vessojen ja ruoan puutteesta karanteenikeskuksessa.

Malawin hallitus ei ole toistaiseksi kommentoinut pakoa.

Vain päivää aikaisemmin kahdeksan koronatartunnan saanutta ihmistä karkasi samalta Kamuzun stadionilta. Myös heidät oli palautettu Etelä-Afrikasta kotimaahansa.

Malawi on vahvistanut 101 koronatartuntaa ja neljä kuolemantapausta.

YK:n mukaan Afrikassa ollaan pandemian alkuvaiheessa, ja sekasorto voi kärjistyä nopeasti.

YK korostaa, että koronaviruspandemia voi syöstä Afrikassa miljoonia ihmisiä äärimmäiseen köyhyyteen.

#ZBSNews Deserted! Kamuzu stadium #COVID19 quarantine center in Blantyre where quarantined Malawians repatriated from South Africa have bolted. pic.twitter.com/WCfsk6HDm2

