400 000 asiakkaalta ennakkomaksu tyhjästä? ”Elon Musk myy ilmaa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio pitää Teslan tilannetta haasteellisena.

Autototuojien toimitusjohtaja Tero Kallio kertoo katselleensa ihmeissään Teslan suurta tarinaa. Juuri tällä hetkellä tässä modernin ajan suosikkiautossa näyttää olevan Kallion mukaan enemmän ilmaan kuin todellisuutta.

”Tesla ja sen nerokas pomomies Elon Musk rahoittavat jatkuvat tähtitieteelliset tappionsa myymällä lupauksia. Pääosin lunastamattomia sellaisia. Auton, jolla Teslan pitäisi kammeta kanveesiin kilpailijansa, Model 3, antaa yhä odottaa itseään. Yli 400 000 ihmistä kiirehti kaksi vuotta sitten maksamaan 1 000 dollarin etumaksun tästä automaailman kuumimman brändin kansanautosta. Model 3:n toimitukset alkoivat Teslan mukaan suunnitellusti viime kesänä. Paitsi etteivät alkaneet”, Kallio kirjoittaa Verkkouutisten blogissaan.

Kallio huomauttaa, että kannattaa itsekin sähköautoja. Ne ovat ylivoimaisia etenkin suurkaupungeissa, kun hengitysilma paranee päästöjen poistuessa.

”Akkusähköauto ei kuitenkaan ole vailla ongelmia. Akkujen valmistus, kierrätys ja niihin ladattavan energian tuotantotapa ovat haasteita, joista on keskusteltu liian vähän. Myös se, että sähköautojen valmistaminen on toistaiseksi tappiollista autonvalmistajille, on haaste. Esimerkiksi Teslalle”, Kallio huomauttaa.

Kallio pitää Elon Muskia markkinointinerona, joka pyrkii tunkeutumaan vanhojen autovalmistajien markkinoille. Tunnettuutta on tullut, mutta Kallio epäilee kivijalan pettävän.

”On kuitenkin ongelma. Teslalta, yritykseltä, jonka pörssiarvo on ollut suurempi kuin Fordin tai BMW:n, uhkaa loppua rahat ensi syksynä. Sen kassa hupenee noin puolella miljoonalla dollarilla joka tunti. Bloombergin mukaan ihmemies Muskin täytyy taikoa kevään aikana kaksi miljardia dollaria uutta rahaa”, Kallio kirjoittaa.