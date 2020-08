Korona-altistuksia 40 koulussa ja päiväkodissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Altistuksista on kerrottu nyt 29 koulussa ja 11 päiväkodissa.

Suomessa on elokuussa kerrottu 29 koulussa koronavirusaltistumisista. Vastaava päiväkotien määrä on 11. Viikon takaiseen tilanteeseen verrattuna kouluja on tullut 12 lisää ja päiväkoteja kolme.

Twitterissä jaetuissa listoissa (kuvat alla) on lueteltu paikkakunnat, joiden kouluissa ja päiväkodeissa altistumisia on tapahtunut. Kaikkia kouluja ja päiväkoteja ei ole yksilöity.

Listoissa on lueteltu ne koulut ja päiväkodit, joiden koronavirustartunnoista ja -altistuksista on annettu julkinen tiedote. Listoissa näkyy karanteeniin asetettujen määrät niiltä osin, kuin niistä on ilmoitettu.

Kunnista eniten altistumisia kouluissa on ilmoitettu Espoossa (7) ja Helsingissä (6).

30.8. illalla päivitetty lista päiväkodeista, joissa on ollut korona-altistumisia syksyllä (7.8. jälkeen). Listaan ei ole tullut muutoksia edellisen päivityksen (28.8.) jälkeen.

