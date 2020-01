TalSa: Täällä Kela maksoi eniten tukia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kelan etuudet jakautuvat tilastollisesti ympäri Suomea melko epätasaisesti.

Suhteellisesti eniten Kelan korvauksia maksettiin vuonna 2018 Pohjois-Savossa sijaitsevan Rautavaaran kunnan asukkaille, Taloussanomat kertoo.

Asukaslukuun suhteutettuna Kelan korvauksia maksettiin Rautavaaran kunnassa keskimäärin 3 601 euroa asukasta kohden. Korvausten suhteellisen suuri määrä selittyy kunnan asukkaiden korkealla keski-iällä ja ikärakenteella, sillä lähes puolet kunnan asukkaista on eläkeläisiä.

Rautavaarassa taloudellinen huoltosuhde on maan keskiarvoa selkeästi korkeampi. Kunnassa jokaista sataa työllistä kohden on 248 työvoiman ulkopuolella olevaa, kun koko maan keskiarvo on 142.

Seuraavaksi eniten etuuksia jaettiin Pohjois-Karjalassa sijaitsevaan Juukaan, Lapin Sallaan, Kainuun Hyrynsalmelle ja Pohjois-Savon Kaaviin. Näissäkin kunnissa etuuksia maksettiin selvästi yli 3 300 euroa asukasta kohden.

Suhteellisesti vähiten etuuksia maksettiin Uudellemaalle Siuntion kuntaan, keskimäärin 1 749 euroa asukasta kohden. Siuntio on asukaskeski-iältään nuori kunta, jonka asukkaista yli neljännes on ruotsinkielisiä. Eläkeläisiä on vain 22 prosenttia väestöstä.

Keskimäärin eniten Kela tukee ihmisiä Itä- ja Pohjois-Suomessa ja vähiten Etelä- ja Länsi-Suomessa. Kelan tutkija Tuija Korpelan mukaan ilmiö ei ole uusi.

– Itä- ja Pohjois-Suomessa on vähän vanhempaa väestöä, se vaikuttaa muun muassa sairastavuuteen ja eläkkeisiin, Tuija Korpela sanoo TalSalle.

Kela jakaa etuuksia vuosittain vajaat 15 miljardia euroa. Niistä suurin osa koostui sairasvakuutusetuuksista, kansan- ja takuueläkkeistä, asumistuista, opintotuesta, työttömyysturvan peruspäivärahasta, työmarkkinatuesta sekä erilaisista perhe-etuuksista.

Keskimäärin Kelan etuuksia maksettiin kunnissa asukasta kohden 2501 eurosta ylöspäin. Etuuksista määrällisesti eniten jaettiin sairaanhoitokorvauksia ja lapsilisiä.