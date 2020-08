Petteri Orpo: Uusista työpaikoista ei yhtäkään päätöstä

Kokoomuksen puheenjohtaja hallitukselta toimia työelämän oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden edistämiseksi.

Työelämän oikeudenmukaisuutta Petteri Orpo edistäisi laajentamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille, tekemällä yrittäjien sosiaaliturvasta pysyvän, päättämällä terapiatakuusta ja keventämällä työn verotuksen progressiota.

– Kaikki työssäkäyvät maksavat työttömyysvakuutusmaksua, jolla pääosin rahoitetaan ansiosidonnainen työttömyysturva. Ammattiliiton työttömyyskassaan kuuluva Jari saa työttömäksi jäädessään ansiosidonnaista turvaa. Kassaan kuulumaton Sirpa ei. Kokoomus vaatii, että budjettiriihessä tehdään päätös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta kaikille, hän sanoi kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa Jyväskylässä.

Orpo totesi, että kasvava pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien joukko on käytännössä täysin ilman turvaverkkoa.

– Saimme asian korjattua väliaikaisesti osana koronatoimia. Se ei kuitenkaan riitä. Oikeudenmukaisuus edellyttää, että myös pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvasta tehdään pysyvä, hän sanoi.

Ilman työtä ei ole hyvinvointia

Orpo totesi, että kesäkuussa työttömiä oli yli 400 000.

– Se on yli 100 000 enemmän kuin viime vuonna. Lomautettuna oli kesäkuun lopussa yli 137 000 ihmistä – siis lähes kaikkien jyväskyläläisten verran. Tämä luku on 122 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Kokoomusjohtaja on huolissaan myös kasvavasta nuorisotyöttömyydestä.

– Jos nuori ei pääse valmistumisen jälkeen kiinni työelämään, hän voi syrjäytyä työmarkkinoilta pitkäksi aikaa. Palkansaajien SAK on tänä kesänä esittänyt, että viimeisimmäksi palkatut työntekijät irtisanottaisiin ensimmäisenä. Tämä lisäisi erityisesti nuorten työntekijöiden epävarmuutta. Esitys on epäoikeudenmukainen ja työmarkkinoita jäykistävä. Kokoomus ei voi sitä hyväksyä.

– Ilman työtä meillä ei ole hyvinvointia. Ilman työllistäviä yrityksiä meillä ei ole maailman parhaita kouluja, laadukasta terveydenhuoltoa, ei hyvää hoivaa vanhuksille. Ilman töitä ei kodissa ole tuloja. Siinä tilanteessa toivottomuus saa helposti otteen kenestä tahansa, Orpo jatkoi.

Hänen mukaansa kokoomukselle ei riitä se, että pystymme säilyttämään nykyiset työpaikat.

– Uusia työpaikkoja tarvitaan kymmeniä tuhansia. Siihenhän hallitusohjelmakin aikanaan perustui. Suomalaiset ymmärtävät tilanteen vakavuuden. On vain yksi taho, joka ei tunnu ymmärtävän, ja se on maan hallitus.

Kokoomusjohtaja arvosteli, että hallitus ei ole tähän päivään mennessä tehnyt yhtä ainoaa päätöstä, joka toisi suomalaisille uusia työpaikkoja.

– Keinoja on kyllä hartaasti haudottu erilaisissa työryhmissä, mutta yksituumaisuutta ei ole kuulunut. Päinvastoin. Harva se viikko olemme saaneet lukea hallituksen riitaisuudesta.

Valtiovarainministeriö esitti juuri oman listansa, joilla Suomeen saataisiin lisää työtä.

– Pääministeri (Sanna) Marin (sd.) on kuitenkin jo ilmoittanut, että syyskuun budjettiriihessä niistä on turha odottaa ratkaisuja. En pysty ymmärtämään tätä. Minua suututtaa Meyerin telakalta irtisanottujen ja satojen tuhansien muiden työtä vailla olevien ihmisten puolesta. Hallituksen viesti heille on, ettei työllisyyden edistämisellä mikään kiire ole. Miten niin ei ole, Orpo ihmetteli.

Hänen mielestään koronakriisi ei saa olla veruke sille, ettei päätöksiä tehdä.

– Koronakriisi on syy, miksi päätökset pitää tehdä juuri nyt, Orpo totesi.

Hän sanoi keväällä oppositiopolitiikan olleen koronan vuoksi jäähyllä.

– Ei ole enää. Koronatoimissa tuemme, mutta muussa maan asioiden hoitamisessa tulemme haastamaan vasemmistohallituksen vastuuttoman politiikan.

Orpo muistutti, että kokoomus esitti jo vuosi sitten keinot 60 000 työpaikan luomiseksi.

– Huomenna kerromme keinot 100 000 työpaikan luomiseksi. Olemme myös luvanneet kannattaa jokaista hallituksen esitystä, joka antaa ihmisille töitä.

Kestävän kasvun verouudistus

Hänen mukaansa työ on asetettava etusijalle kaikissa päätöksissä, jotta koronakriisistä toipuminen olisi nopeampaa. Orpo vaatii kevennyksiä ansiotuloverotuksen progressioon.

– En malta olla sanomatta: oikeudenmukaista olisi myös se, että ihmisille jäisi palkastaan enemmän käteen. Työn verotusta ei saa kiristää, kuten hallitus on nyt tekemässä. Miksi palkansaajan kukkaro tuntuu olevan se, josta nykyhallitus ajattelee aina voivansa viedä vähän lisää? Me haluamme, että ihmisille jää enemmän käteen heidän omista rahoistaan ja että työnteosta palkitaan, Orpo sanoo.

Puheenjohtajansa mukaan kokoomus esittää kestävän kasvun verouudistusta, jossa verotuksen painopiste siirretään työstä ja yrittämisestä kulutukseen ja haittoihin.

– Nyt jos koskaan on otollinen hetki tehdä se. Sitra on esittänyt jopa seitsemän miljardin euron kestävän kehityksen verouudistusta, jolla verotuksen painopistettä siirretään radikaalisti ympäristölle haitallisen asioiden verottamiseen ja työn ja yrittämisen verotuksen keventämiseen.

– Me esitimme ensimmäisessä vaihtoehtobudjetissamme miljardin euron painopisteen siirtoa ansiotulon verotuksesta ympäristölle haitallisten asioiden verotukseen. Tässä kokoomus on valmis menemään myös pidemmälle. Latu on nyt saatava auki ja sillä on edettävä määrätietoisesti, Orpo sanoi.

Kokoomusjohtajan mukaan on kaksi tapaa suhtautua edessämme olevaan epävarmuuteen.

– Voimme ottaa ohjat käsiimme ja johtaa maata tarvittavilla uudistuksilla oikeaan suuntaan tai heittäytyä lastuksi maailman myllerryksen laineille ja toivoa, että meille ei käy kovin huonosti. Hallitus on selvästi valinnut näistä jälkimmäisen. Kokoomus valitsee ensimmäisen, Orpo totesi.