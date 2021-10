32 huumesyytettä – 40 kiloa amfetamiinia, räjähteitä, 10 ampuma-asetta

Esitutkinnat kytkeytyvät Yhdysvaltain FBI:n johtamaan kansainväliseen operaatioon.

Keskusrikospoliisi on tutkinut yhdessä Oulun, Lapin ja Sisä-Suomen poliisilaitosten kanssa kaksi rikoskokonaisuutta, joissa molemmissa on selvitetty epäiltyjä törkeitä huumausainerikoksia. Nyt valmistuvat esitutkinnat kytkeytyvät poliisin tiedotteen mukaan Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n johtamaan kansainväliseen Greenlight-rikostorjuntaoperaatioon.

Operaatiossa FBI pääsi käsiksi eri maissa toimivien rikollisten salattuun viestinvaihtoon ja luovutti tietoa tästä viestinnästä yhteistyömaiden viranomaisille. Poliisi on pystynyt hyödyntämään tätä tietoa muun muassa nyt valmistuvissa kahdessa esitutkintakokonaisuudessa.

Miljoonien huumeet Pohjois-Suomessa

Keskusrikospoliisi on tutkinut laajaa törkeitä huumausainerikoksia koskevaa kokonaisuutta Pohjois-Suomessa. Poliisi epäilee, että Meri-Lapin ja Oulun alueelle on tuotu huomattavan suuri määrä erilaisia vaaralliseksi luokiteltavia huumausaineita, joita on esitutkinnan mukaan levitetty edelleen Pohjois-Suomen alueelle.

– Tapaus on koko Suomen ja etenkin Pohjois-Suomen mittakaavassa poikkeuksellisen laaja, ja sen paljastuminen vaikuttaa uskoakseni välillisesti Pohjois-Suomen rikostilanteeseen laajemminkin, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Nurmenniemi KRP:n Oulun yksiköstä.

Poliisi on Nurmenniemen mukaan esitutkinnan aikana selvittänyt, että Pohjois-Suomeen on toimitettu viiden miljoonan euron edestä amfetamiinia ja yli miljoonan euron edestä muita huumausaineita. Amfetamiinin laatu on ollut poikkeuksellisen vahvaa, josta jatkamalla on katukauppaan saanut valmistettua käyttöannoksia moninkertaisen määrän.

Pohjois-Suomen alueelle on esitutkinnan perusteella toimitettu lähes 40 kiloa amfetamiinia, josta poliisi sai takavarikoitua noin 16 kiloa. Lisäksi takavarikkoon on saatu 10 ampuma-asetta, kaksi moottorikelkkaa, kaksi autoa, räjähteitä ja lähes 100 000 euroa käteistä. Esitutkinnassa saatiin myös selvitettyä, että alueelle on toimitettu huomattavia määriä muitakin huumausaineita, kuten kokaiinia, ekstaasia, MDMA:ta, subutexia ja marihuanaa. Poliisin arvion mukaan Pohjois-Suomen alueelle toimittujen huumeiden katukauppa-arvo on ollut 6–7 miljoonaa euroa.

Epäiltyjen kerrotaan toimineen osana järjestäytynyttä rikollisryhmää. Kokonaisuudessa on ollut vangittuna yhteensä 11 henkilöä, joista 7 on edelleen vangittuna. Syyskuussa valmistuneen esitutkinnan aikana paljastui useita muitakin rikoksia, muun muassa tapon yritys, ampuma-aserikos, rahanpesu ja rekisterimerkintärikos.

Kansainvälistä rikollisuutta

Samassa kokonaisuudessa on tutkittu myös Jyväskylän seudulla tapahtunutta järjestäytyneen rikollisryhmän huumausaineiden laajamittaista levitystä.

Esitutkinnassa epäillään, että rikollisryhmä hankki ja levitti Suomeen loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana noin kilon kokaiinia, noin 5 kiloa amfetamiinia, tuhansia ekstaasitabletteja ja noin 24 000 Subutex-tablettia. Lisäksi poliisi löysi esitutkinnan yhteydessä kotietsinnöiltä useita kannabiskasvattamoja. Esitutkinnassa takavarikoitiin yhteensä kymmeniä tuhansia euroja käteistä, jonka epäillään olevan peräisin huumausainekaupoista.

– Kyseinen Jyväskylän seudulla vaikuttanut rikollisryhmä on toiminut osana kansainvälistä rikollisryhmää, jonka toimiala on ollut laajamittainen huumausaineiden maahantuonti ja levitys Suomessa. Ryhmä on rikollisessa toiminnassaan käyttänyt salattuja Anom- ja SkyECC-puhelimia, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista sanoo.

Kokonaisuudessa on kolme pääepäiltyä, joita poliisi epäilee törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi kahta henkilöä epäillään törkeästä rahanpesusta liittyen humausainekauppaan. Esitutkinnassa on selvitetty myös ampuma-aserikoksia, ja poliisi on takavarikoinut rikollisryhmältä yhden haulikon, kaksi pistoolia sekä 3D-tulostimella tulostetun ampuma-aseen.

Yhteensä seitsemän epäillyn osalta asia etenee syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle lokakuun alussa.