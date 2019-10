31 kuollutta – Irakin pääministeri: Ei ole taikatemppuja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Väkivaltaisina jatkuvissa mielenosoituksissa on kuollut kymmeniä ihmisiä.

Irakin pääministeri Adil Abdul-Mahdi piti perjantaiaamuna televisiopuheen kolme päivää jatkuneiden mielenosoitusten seurauksena ja lupasi avustuksia köyhille perheille.

Pääministeri kuitenkin varoitti, että vuoden vanhalla hallituksella ei ole käytössään ”taikatemppuja”, joiden avulla mielenosoittajien huolet ja ongelmat voitaisiin ratkaista, kertoo uutissivusto Rudaw.

Hallitusta vastaan suuntautuneiden väkivaltaisten mielenosoituksien syynä ovat työttömyys, korruptio ja surkeat julkiset palvelut.

Pääministerin mukaan ongelmien ratkaiseminen vie aikaa.

– Ei ole olemassa taikatemppuja, eikä hallitus voi saavuttaa kaikkia unelmia ja tavoitteita yhdessä vuodessa, jos niitä ei ole saatu aikaan vuosikymmenten kuluessa.

– Me emme luoneet työttömyyttä. Me emme myöskään tuhonneet kulunutta infrastruktuuria. Me perimme tämän kaiken.

Mielenosoitukset alkoivat tiistaina Bagdadista ja levisivät nopeasti muihin kaupunkeihin. Turvallisuusjoukot ovat vastanneet mielenosoituksiin kyynelkaasulla, vesitykeillä ja varoituslaukauksilla.

Irakin ihmisoikeustoimikunnan mukaan ainakin 31 mielenosoittajaa ja turvallisuusjoukkojen jäsentä on kuollut. Lisäksi 1 188 ihmistä on haavoittunut.

Internetyhteydet on lähes kokonaan katkaistu, ja ainakin Bagdadiin on määrätty ulkonaliikkumiskielto.

Väkivaltaisuuksien odotetaan jatkuvan perjantaina.