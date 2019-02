30 Hornetia taivaalle hetkessä – USA:ssa suurharjoitus

Yhdysvaltain merijalkaväki on järjestänyt mittavan F/A-18 Hornet -hävittäjien pikalaukaisuharjoituksen Miramarin lentotukikohdassa Kaliforniassa.

Hävittäjät asettautuivat kiitoradalle yli kilometrin pituiseen jonoon. Niin sanotussa Elephant Walk -harjoituksessa sotilaskoneet lähetetään tietyllä hetkellä ilmaan mahdollisimman nopeasti, eli seuraavat koneet siirtyvät lähtöasemiin hyvin pienin varovälein.

The Aviationist -sivuston mukaan kiitoradalta ampaisi taivaalle kerrallaan neljä Hornetia, kunnes kaikki eli reilut 30 hävittäjää oli saatu ilmaan muutaman minuutin kuluessa.

– Tällaisen kyvykkyyden sotilaallinen merkitys on itsestäänselvää. Harjoitus tarjoaa realistisen mahdollisuuden varmistaa, että laivue pysyy taisteluvalmiina ja on käytettävissä lyhyellä varoitusajalla, Miramarin päällikkö, eversti Simon Doran toteaa tiedotteessa.

Yhdysvaltain laivasto luopui samana päivänä viimeisistä operationaalisessa käytössä olleista vanhemman sukupolven Horneteista. Koneet on korvattu vaiheittain F/A-18E/F Super Hornet -hävittäjillä, jotka ovat mukana myös Suomen HX-hankkeessa.

U.S. Marine Corps "Legacy Hornets" Perform "Elephant Walk" Ahead of Massive Aircraft Launch Involving +30 F/A-18 Jets Story: https://t.co/2h5o9sLmPD (on the day the U.S. Navy bid farewell to its last "operational" Legacy Hornets) pic.twitter.com/oIgc8bwixj

— The Aviationist (@TheAviationist) February 7, 2019