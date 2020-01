25-vuotiaana sattumalta presidentiksi, nyt kurjuudessa äitinsä luona

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Valentine Strasser oli maailman nuorin valtionpäämies. Neljän vuoden jälkeen hänellä ei ollut mitään.

Viime aikoina on uutisoitu paljon maailman nuorimmista valtioiden johtajista. Viimeisen sadan vuoden aikana ei-kuninkaallisista johtajista ylivoimaisesti nuorin on ollut Haitin Jean-Claude Duvalier, joka tuli 1971 maansa presidentiksi 19-vuotiaana presidentti-isänsä kuoltua. ”Baby Docin” 15 hallitsijavuodesta tuli verisiä.

Nuorten listan toisena on tuntemattomaksi jäänyt Sierra Leonen Valentine Strasser.

Valentine Strasser oli tullut armeijaan 18-vuotiaana ja hän oli nuori riviupseeri sisällissodasta kärsineessä Sierra Leonessa. Miehen aiemmat saavutukset olivat voitot diskotanssikilpailuista; Motownista ja ska-musiikista pitänyt nuori kapteeni oli maassa täysin tuntematon.

Huhtikuussa 1992 Strasser marssi muutaman muun sotilaan kanssa aseistettuna presidentin palatsiin valittamaan heiltä puuttuvista jalkineista ja jatkuvasti maksamatta jääneistä palkoista.

Presidentti Joseph Momoh löydettiin kylpyhuoneesta. Hän pelkäsi pahinta, hyppäsi helikopteriin ja pakeni Guineaan.

Valentine Strasser yllättyi muiden tavoin tilanteesta. Maassa oli sekasorto. Kaappausta ei oltu suunniteltu – ainakaan vielä. Nuoret sotilaat päättivät ottaa maan haltuunsa.

He valitsivat Strasserin johtajaksi, koska hän oli koulua käyneenä ainoa, joka saattoi lukea kaappaajien julistuksen radiossa joten kuten englanniksi. Ujo, hermostunut ja aurinkolasien taakse piiloutunut uusi presidentti oli kolmea päivää aiemmin täyttänyt 25 vuotta.

Kuusi sotilasta muodosti National Provisional Ruling Councilin (NPRC), jonka puheenjohtaja Strasser oli. Varapuheenjohtaja oli 22-vuotias. Sierraleonelaiset ihastuivat nuoriin vaatimattomiin tulokkaisiin korruptoituneiden hallitsijoiden jälkeen.

Reggaelegenda Bob Marleyn syntymäpäivästä sanotaan tehdyn kansallista juhlapäivää. Strasser yritti eräässä vaiheessa vaihtaa Sierra Leonen kansallislauluksi McFadden & Whiteheadin Ain’t No Stoppin’ Us Now -diskoklassikon. Presidentin asunto toimi myös puolisalaisena diskona.

Joulukuussa 1992 NPRC-juntta teloitti 29 miestä uudesta kaappauksesta syytettyinä. Uusien vallanpitäjien kerrottiin myyvän maan timantteja ja ostelevan luksusautoja ja aseita.

Presidentti lopetti julkiset esiintymiset kokonaan 1994. Hänen huhuttiin juopottelevan.

Helmikuussa 1996 Strasser oli järjestämässä kansainvälisen paineen vuoksi presidentinvaaleja. Hän asettui ehdolle, vaikka oli perustuslain mukaan yhä selväst alle vaadittavan 40 vuoden iän.

Muutamaa viikkoa ennen vaaleja Strasserin varamies NPRC:ssa nosti hallituksen kokouksessa pistoolin presidentin ohimolle. Hänet laitettiin helikopteriin ja lennätettiin Ghanaan, kuten edeltäjänsä neljä vuotta aiemmin.

Strasser lähti lukemaan lakia Englantiin, mutta lopetti puolentoista vuoden kuluttua ja asui rahattomana kavereidensa sohvilla. Ex-presidentti nähtiin juhlissa sammuneena lattialla. Hänet poistettiin useasta maasta. Myöhemmin hänet nähtiin Senegalissa kerjäläisenä.

Sierra Leoneen palattuaan ex-presidentti on elänyt pienen eläkkeen turvin köyhyydessä ja muun muassa äitinsä luona. Alkoholin kerrotaan turmelleen hänen terveytensä. Vuosi sitten vakavasti sairastunut Strassel on nyt hoidossa Ghanassa.