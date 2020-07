239 tutkijaa vetoaa: Koronan leviäminen ilmassa tunnustettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viruksen ilmavälitteinen tarttuminen halutaan ottaa entistä vakavammin.

Yli 200 tutkijaa 30 eri maasta vaatii Maailman terveysjärjestö WHO:ta suhtautumaan koronaviruksen ilmassa leviämiseen aiempaa vakavammin.

Washington Postin ennakkoon näkemässä Clinical Infectious Diseases -lehdessä pian julkaistavassa kannanotossa todetaan, että uuden koronaviruksen ilmavälitteiseen tarttumiseen on nyt aika puuttua.

Tähän mennessä valtaosassa koronaohjeita on kautta linjan keskitytty sosiaaliseen eristykseen, käsienpesuun ja pisaratartunnan välttämiseen. Julkaisun allekirjoittaneiden 239 tutkijan mukaan kasvava todistusaineisto viittaa kuitenkin siihen, että virus leviää sisätiloissa pitkäänkin ilmaan jäävien aerosolien kautta ja voi tartuttaa pienemmillä virusannoksilla kuin on luultu.

Tutkijat soimaavat muun muassa WHO:ta siitä, ettei ilmavälitteistä leviämistä ole huomioitu tarpeeksi. Tieteellisen julkaisun käyttäminen vetoomusten esittämiseen WHO:lle on poikkeuksellista.

– Tasainen virta sekavia viestejä, kuten oireeton leviäminen, maskien käyttö ja nyt ilmavälitteinen tartunta, nakertaa WHO:n uskottavuutta, Georgetownin yliopiston kansainvälisen terveysoikeuden professori Lawrence Gostin sanoo Washington Postille.

Hän varoittaa WHO:n aseman kärsivän, mikäli se ei pysty tuottamaan ”selkeämpää teknistä neuvontaa”.

WHO:sta vastataan, että tutkijoiden huomioihin aiotaan tutustua.

Aerosoleja ja ahtaita tiloja

Tieteilijöiden mukaan koronavirus leviää pikkuruisina pisaroina aerosolimuodossa. Tämä voi johtaa niin kutsuttuihin ”superlevittäjätapauksiin” etenkin ahtaissa ja huonosti ilmastoiduissa tiloissa.

Vastaavaa on todettu useissa tutkimuksissa. Superlevittäjätapauksia on havaittu esimerkiksi baareissa, ryhmäliikuntatunneilla, teurastamoissa, kirkoissa ja konserteissa. Yhteistä on ollut verrattain tiivis ihmisjoukko pienessä tilassa sekä huutaminen, laulaminen tai muu kiivas hengittäminen.

– Pelkoon ei ole syytä. Ei virus ole muuttunut. Me uskomme sen levinneen tällä tavoin alusta alkaen, vetoomuksen allekirjoittanut Coloradon yliopiston kemisti Jose Jimenez toteaa.

Hänen mukaansa tämän tunnustaminen auttaa kehittämään paremmin toimivia keinoja taistelussa pandemiaa vastaan.

Vetoomusta laatimassa olleen Marylandin yliopiston ympäristöterveyden professori Donald Miltonin mukaan WHO:n ilmeinen haluttomuus painottaa koronaviruksen aerosolileviämistä johtuu siitä, miten vaikea pieniä viruspartikkeleja on havaita ilmassa.

– Virusta on helppo löytää pinnoilta, käsistä, suurina pisaroina. Virusta on kuitenkin todella vaikea löytää tai viljellä ilmasta. Kyse on merkittävästä teknisestä haasteesta ja naiivit tutkijat säännönmukaisesti epäonnistuvat sen (viruksen) löytämisessä.

