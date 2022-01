206 koronakuolemaa ilmoitettu kahdessa viikossa – tämä on nyt epidemian tilanne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehohoidon tarpeen kerrotaan kääntyneen laskuun.

Suomessa todettiin viikon kolme aikana arviolta 52 000 uutta koronavirustapausta, kun edellisen viikon aikana vastaava luku oli 57 000, sosiaali- ja terveysministeriö kertoo tilannekatsauksessaan.

Tautiin liittyviä kuolemia oli keskiviikkoon mennessä ilmoitettu tartuntatautirekisteriin yhteensä 1 894. Viimeisen 14 vuorokauden aikana ilmoitettiin yhteensä 206 menehtynyttä. Heistä 86 prosenttia oli yli 70-vuotiaita.

Covid-19-potilaiden tehohoidon tarpeessa on tapahtunut käännös ja tehohoidon potilaiden määrä on vähentynyt. Muussa erikoissairaanhoidossa tilanne on kuitenkin pysynyt valtakunnallisesti ennallaan.

Erikoissairaanhoidossa oli keskiviikkona yhteensä 350 potilasta, kun viikko sitten heitä oli 363. Teho-osastoilla oli keskiviikkona 48 potilasta, kun viikko sitten potilaita oli 64.

Uusia potilaita tuli teho-osastoille viikon kolme aikana 33, mikä oli selvästi vähemmän kuin kahden edeltävän viikon aikana, jolloin tehohoitoon tuli 60−61 uutta potilasta.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on jatkanut nousuaan, vaikka testaamiskäytännöt ovat muuttunut eivätkä testit enää edusta epidemian kulkua yhtä tarkasti kuin ennen. Kahden viimeisen kalenteriviikon aikana (10.–23.1.) uusia tartuntoja oli 1 963 sataatuhatta asukasta kohden. Sitä edeltävillä kahdella viikolla tartuntoja oli 1 834 sataatuhatta asukasta kohden.

Rokottamattomilla valtavasti suurempi riski

Tartuntoja havaitaan ministeriön mukaan edelleen paljon myös rokotetuilla henkilöillä. Rokotusten teho vakavaa tautia vastaan on kuitenkin yhä erittäin hyvä.

Rokottamattomat ovat syys-joulukuun aikana päätyneet covid-19-tartunnan seurauksena erikoissairaanhoitoon 14 kertaa todennäköisemmin ja tehohoitoon 27 kertaa todennäköisemmin kuin kaksi kertaa rokotetut. Kolmansien annosten ottamista suositellaan erityisesti 60 vuotta täyttäneille sekä riskiryhmiin kuuluville.

86,7 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista oli keskiviikkoon mennessä saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen. Vähintään kaksi annosta on saanut 84,1 prosenttia ja kolme annosta 51,4 prosenttia.

Viimeisen viikon aikana (20.–26.1.) kolmannen rokoteannoksen kattavuus on kasvanut arviolta 6,7 prosenttiyksiköllä. Kattavuuden kasvu on jonkin verran hidastunut, sillä edellisen viikon aikana kolmannen annoksen kattavuus kasvoi 9,2 prosenttiyksiköllä.

Viikolla kolme tehtiin yli 164 000 koronavirustestiä, joista positiivisia oli peräti noin kolmannes.

Luvut ovat samaa luokkaa kuin edellisellä viikolla. Tehollista tartuntalukua ei ministeriön mukaan tällä viikolla raportoida, koska tartuntojen ilmaantuvuuden muutosta on vaikea erottaa rekisteröinnin muutoksista ja koska sairaalahoitoa koskevien tietojen siirtymisessä on ollut puutteita.