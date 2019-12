Ekonomisti varoittaa yli 200000 työntekijän poistuvan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Elinkeinoelämän keskusliiton pääekonomisti peräänkuuluttaa nopeita työllisyystoimia.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n johtavan ekonomistin Sami Pakarisen mukaan työllisyystoimia tarvittaisiin nyt varsin nopeasti.

Sami Pakarinen vastaa Twitterissä kuntarahoituksen pääekonomistin Timo Vesalan tviittiin, jonka mukaan ikääntyminen näkyy julkisen sektorin menoissa jo nyt. Vesala huomauttaa, että vaikka Suomessa työllisyysaste on saavuttanut lähes 30 vuoden huipun, on työllisten suhde koko väestöön on vieläkin prosenttiyksikön jäljessä vuoden 2008 tasosta ja noin 4 prosenttiyksikköä 1990-luvun alun tasosta.

– Toimenpiteiden osalta ensi kevät varsin ratkaiseva. Työllisyystoimia tarvitaan nopeasti, sillä niiden toimeenpano kestää ja sitä kautta vaikutuksetkin tulevat viiveellä, Sami Pakarinen vastaa.

Sami Pakarisen mukaan tavoitetta ei helpota se, että jopa kolmannes julkisen sektorin työntekijöistä, noin 205 000 henkeä, on eläköitymässä vuoteen 2028 mennessä. Vajaassa 10 vuodessa tarvittasiin hänen mukaansa 325 000 henkeä lisää töihin, jotta julkisten palveluiden tuottaminen ja rahoittaminen olisivat kestävämmällä pohjalla.

Ekonomisti sanoo, että ”kohta alkava uusi vuosikymmen on työllisyyden noston kannalta kenties tärkeämpi kuin koskaan”.

– Jos emme osaa hyödyntää meneillään olevaa suotuisaa suhdannetta julkisen talouden vahvistamiseen työllisyyden keinoin, joudumme kohtaamaan tulevaisuuden menopaineet ja mahdolliset uudet talouden taantumat tilanteessa, jossa julkisen talouden hoito nojautuu jo valmiiksi alijäämäisiin budjetteihin. Kuntakentässä näemme jo nyt kipuilua alijäämien kanssa, Pakarinen kertoo tviitin yhteydessä jaetussa blogissaan.

– Nopeat ja korjaavat toimet sekä ennakointi auttaisivat. Tässäkin asiassa.

