204 tuntia Brexitiin – EU-johtajat vastahakoisia myöntämään lykkäystä

Brexit-neuvottelut ovat tuhonneet Britannian maineen diplomatian suurvaltana.

EU-maiden päämiehet kokoontuvat torstaina ja perjantaina Brysseliin huippukokoukseen, jonka pääaihe on Brexit eli Britannian ero EU:sta. Britannian on määrä erota unionista 29. päivänä maaliskuuta kello 23 Britannian aikaa. Suomessa kello on tuolloin 1 ja päivä on maaliskuun 30.

Britannian pääministeri Theresa May lähetti keskiviikkona Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskille kirjeen, jossa hän pyysi kolmen kuukauden lykkäystä Brexitiin. Ero tapahtuisi kesäkuun 30. päivänä. May esittää saman pyynnön tänään kaikille EU-maiden päämiehille.

EU-komissio on sanonut, että se voi taipua kahden kuukauden lykkäykseen, mutta ei kolmen, koska EU-vaalit järjestetään toukokuun lopussa. Tusk puolestaan totesi keskiviikkona lyhyessä tiedotustilaisuudessaan, että EU-jäsenmaat voivat hyväksyä ”lyhyen” lykkäyksen.

Tusk asetti merkittävän ehdon lykkäykselle: Britannian parlamentin tulee ensin hyväksyä EU-erosopimus.

Tämä asettaa Mayn hankalaan asemaan, koska brittiparlamentti on jo kahdesti hylännyt sopimuksen. Hän olisi halunnut viedä sopimuksen kolmannen kerran äänestykseen tällä viikolla, mutta brittiparlamentin puhemies ei sallinut tätä.

Keskiviikkona May piti parlamentissa puheen, jossa hän syytti parlamentin jäseniä siitä, että hän joutuu pyytämään lykkäystä Brexitiin. Tämä suututti useita kansanedustajia, joiden mielestä May on päinvastoin sivuuttanut parlamentin Brexit-neuvotteluissa.

On kuitenkin mahdollista, että EU:n asettama tiukka ehto auttaa Mayta, ja hänen neuvottelemansa sopimus lopulta hyväksytään. Näin ajattelee esimerkiksi Britannian entinen EU-lähettiläs Ivan Rogers.

– Se (EU:n ehto) tavallaan vahvistaa Mayn viestiä, joka on, että joko valitsette minun ehtoni tai ajaudumme syvyyksiin, Rogers sanoo Bloombergin mukaan.

Maylle jäisi alle viikko aikaa saada sopimus hyväksytettyä brittiparlamentissa. Tämän jälkeen EU-maiden päämiesten tulisi kokoontua uuteen pikahuippukokoukseen ja myöntää Britannialle lykkäys. Tusk sanoo, että hän on valmis kutsumaan päämiehet koolle.

Brexit-neuvottelut ovat kiristäneet Britannian ja muiden EU-maiden välejä. The Guardian -lehden haastattelemat virkamiehet ja poliitikot eri puolilta Eurooppaa toteavat, että Britanniaa on aina pidetty käytännöllisenä ja itsehillintään kykenevänä maana, jonka harjoittama diplomatia toimii esimerkkinä muille maille.

Brexit-neuvottelujen aikana tilanne on muuttunut. Britanniaa pidetään itsekkäänä maana, joka on kyvytön kompromissiin ja joka puhuu etupäässä itselleen, joka suhtautuu EU:hun epärealistisesti ja välinpitämättömästi, vaikka on kuulunut siihen melkin 50 vuotta.