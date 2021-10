19 kuollut lentoturmassa Venäjällä

19 Ihmistä on kuollut ja kolme loukkaantunut lentokoneturmassa Venäjällä, kertoo lentoturvallisuutta seuraava Aviation Safety Network (ASN) Twitterissä.

Onnettomuus tapahtui Menzelinskin lähistöllä Tatarstanin tasavallan alueella. Koneen kyydissä kerrotaan olleen kaksi miehistön jäsentä ja 20 laskuvarjohyppääjää.

Aiheesta uutisoineen the Mirrorin mukaan saman konetyypin lentokone putosi Irkutskissa syyskuussa.

A Let L-410 aircraft carrying skydivers has crashed near Menzelinsk, Russia.

First reports indicate 19 of the 22 occupants have died.https://t.co/DWhFLsNCRS https://t.co/ngGsipWleP

— Aviation Safety Network (ASN) (@AviationSafety) October 10, 2021