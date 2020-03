180 sotilaan väitetään kuolleen koronaan Pohjois-Koreassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sotilaiden ruumiita on liikaa polttohautausta varten.

Lähes 200 pohjoiskorealaista sotilasta on saattanut kuolla koronaviruksen aiheuttamiin oireisiin, kertoo uutissivusto Daily NK.

Kuolleet sotilaat palvelivat maa-, meri- ja ilmavoimissa.

Pohjois-Korean asevoimissa toimiva nimettömänä esiintyvä lähde viittaa lääkintäjoukkojen tekemään raporttiin, jossa selitetään yksityiskohtaisesti koronaviruksen vaikutuksesta sotilaisiin ja sotilasjohtajiin.

Raportin mukaan 180 sotilasta kuoli tammi- ja helmikuussa. Lisäksi noin 3 700 sotilasta on asetettu karanteeniin. Kuolleet sotilaat palvelivat pääosin Kiinan-vastaisella rajalla.

Raportin kerrotaan aiheuttaneen suurta kuohuntaa asevoimissa. Sotilasjohtajien sanotaan ryhtyneen toimenpiteisiin estääkseen väitettyjen COVID-19-tartuntojen leviämisen.

Asevoimat on alkanut desinfioida sotilaiden ruumiita. Tämä poikkeaa sairaaloille annetuista ohjeista, joiden mukaan potilaiden ruumiit pitää polttohaudata.

– Sotilaiden ruumiita on yksinkertaisesti liian paljon polttohaudattavaksi. Asevoimat ei halunnut, että polttohautauksista leviää uutisia julkisuuteen, lähde kertoo.

Pohjois-Korea ei ole vahvistanut virallisesti yhtäkään COVID-19-tapausta. Taudin uskotaan kuitenkin levinneen maahan. Pohjois-Korealla on tiiviit yhteydet Kiinaan, ja naapurimaa Etelä-Koreassa tartunnat leviävät.

Valtionmedian mukaan noin 7 000 kansalaista on asetettu tarkkaan valvontaan. Lisäksi useita alueita on asetettu karanteeniin Kiinan rajan läheisyydessä ja suuria tapahtumia on peruttu.