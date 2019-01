”18 tonttia kaavoitetaan” – näin pääministeri kuvaa sotea

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Sipilän mukaan ’me annetaan nyt raamit’.

Eduskunnan torstaisella kyselytunnilla Sdp:n Anneli Kiljunen kysyi talouspolitiikan arviointineuvoston raportin pohjalta sote-uudistuksesta. Kiljunen viittasi arvioon, että tiukka säästötavoite voi vaarantaa palveluiden laadun ja saatavuuden, ja kysyi suhtautumisesta neuvoston vakavaan kritiikkiin.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) esitti rakentajan vertauksia siitä, mitä ollaan tekemässä.

– Tässä tehdään nyt alustaa tällä hetkellä, siihen, että me ikään kun kaavoitamme 18 tonttia. Ja niihin rakennetaan talot. Ja se riippuu siitä, kuinka hyvät rakentajat me saadaan sinne rakentamaan ja millä innolla sitä toimeenpannaan ja rakennetaan, Juha Sipilä sanoi.

– Siitä riippuu se lopputulos. Me annetaan nyt raamit. Uskon, että maakunnista löytyyvät siihen hyvät ja innokkaat rakentajat. Uudistuksen lähtökohta on se, että palvelut paranevat ja kustannukset pienenevät.

– Tämä kaikki antaa sille erinomaiset edellytykset. Mutta niiden arviointi etenpäin on äärimmäisen vaikeaa – ainakaan antaa lupauksia – koska se riippuu siitä, kuinka hyvin me kaikki toimeenpanemme tämän hyvän uudistuksen.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi tunnistavansa arviointineuvoston huolen ja sen, että säästöjä on vaikea arvioida. Hänen mukaansa suomalaisten terveyspalvelujen kannalta suurempi riski on siinä, ettei uudistusta saada eteenpäin.

– Kun siinä on kyse siitä, että uusi järjestelmä rakennetaan, ajetaan sisälle ja toimeenpannaan maakunnissa, suomalaisten huipputekijöiden toimesta, niin siinä ratkaistaan viime kädessä, toteutuvatko säästöt. Luodaanko ne uudet maakuntien kokoiset järjestämisalueet, joissa hoitoonpääsy on sujuvaa ja palveluketjut pelaavat, jossa tuotanto on tehokasta ja hyödynnetään nykyaikaisia tiedonkulun tapoja – siellä ratkaistaan viime kädessä se, että tämä toteutuu, Petteri Orpo sanoi.

– Ja uskon suomalaisiin ammattilaisiin, että he tekevät hyvän soten, kunhan nyt saadaan vain täältä talosta päätös ulos.

Petteri Orpon mukaan hän voi sen sanoa, että ”jos ei uudistusta tehdä, niin on aivan varmaa että kunnissa, sairaanhoitopiireissä, kuntayhtymissä joudutaan tekemään leikkauksia, koska nykyinen rakenne on tehoton”.

Juha Sipilä lisäsi, että hänen mielestään ollaan ”vähän liukkailla jäillä kansanedustajina silloin, kun perustuslakivaliokunta on se ylin elin Suomessa, jolla on ihan suvereeni valta siihen miten perustuslaki tulkitaan”.

– Nyt nämä asiat ovat perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Meidän pitäisi antaa aivan ehdoton työrauha perustuslakivaliokunnalle tehdä työnsä loppuun, ja sitten toimimme taas sen mukaisesti kuten olemme tähänkin asti toimineet, pääministeri toivoi.