172 tutkimuksen ja 16 maan jättiselvitys: Maskit toimivat

Selvitys on tähän mennessä paras todistus maskien tehosta viruksen torjunnassa.

Maskit todella auttavat estämään koronaviruksen leviämistä. Näin todetaan arvostetussa The Lancetissa julkaistussa huippututkijoiden meta-analyysissä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n rahoittamassa tutkimuksessa pyrittiin selvittämään fyysisen etäisyyden, maskien käytön ja silmäsuojien tai visiirien pitämisen vaikutusta uuden koronaviruksen leviämiseen niin terveydenhoitoympäristössä kuin yhteiskunnassa yleensä.

Tutkijat kävivät läpi 172 16 eri maassa kuudella mantereella tehtyä tutkimusta. Löydökset olivat selviä. Metriä suurempi fyysinen etäisyys ja maskien sekä silmäsuojien käyttö estävät kaikki viruksen leviämistä.

Tutkimuksen todetaan olevan ensimmäinen, jossa kaikki uutta koronavirusta tältä osin koskeva tieto on kerätty ja arvioitu sekä edustavan parasta saatavilla olevaa todistusaineistoa näiden kolmen helpon viruksen torjuntakeinon käytöstä.

Yhden metrin tai suurempi etäisyys, maskien käyttö ja visiirien tai suojalasien käyttö yhdistettiin kaikki arvioiduissa tutkimuksissa alempaan tartuntariskiin.

Maskien osalta katsottiin, että N95-tason suojukset ja kirurgiset maskit toimivat parhaiten, mutta myös kankaiset niin sanotut kansanmaskit olivat toimivia tartuntojen estämisessä väestötasolla.

Tutkimusta johtaneen Ontarion yliopiston epidemiologian professori Holger Schunemannin mukaan tiedot tukevat sitä, että maskeja tulisi käyttää jotta sairastuneet eivät tartuttaisi muita sekä terveiden suojautumiseksi tartunnalta.

– Sitä, millaisia maskeja tulisi pitää ja kenen niitä tulisi käyttää, pitäisi vielä tutkia laajemmin satunnaistetuilla tutkimuksille. Tästä huolimatta minun tulkintani on, että edes kotitekoisen maskin pitäminen on parempi kuin se, ettei käyttäisi mitään, Schunemann sanoo Timen haastattelussa.

Tiedepaneelikin suosittelee

Suuri kansainvälinen metatutkimus on ristiriidassa sosiaali- ja terveysministeriön viime viikolla julkistaman maskiselvityksen kanssa.

Täältä löytyvässä STM:n raportissa todetaan muun muassa, että maskien käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen.

Selvityksen perusteella kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta ei tarjoa käyttäjälleen suojaa tartunnalta. Selvityksessä todetaan lisäksi, että suojuksen käyttöön liittyy myös riskejä. Väärän käytön sanotaan aiheuttavan kohonneen riskin tartuntojen leviämiselle.

Kansliapäällikkö Martti Hetemäen exit- ja jälleenrakennustyöryhmän raportin toisen osan julkistuksen yhteydessä julkaistussa valtioneuvoston tiedepaneelin julkaisussa puolestaan taas suositeltiin maskien käyttöä julkisilla paikoilla.

Maailman terveysjärjestö WHO:n on kerrottu suunnitelevan muutosta maskilinjaansa. Toistaiseksi WHO on suositellut, että terveet ihmiset käyttävät kasvosuojuksia vain silloin, kun he hoitavat uutta koronavirusta sairastavia. Mediaväitteiden mukaan WHO saattaa kuitenkin lähiaikoina päätyä suosittelemaan laajempaa maskien käyttöä.

Nykyisen maskisuosituksen on sanottu perustuvan ennemmin käytännön syihin kuin tieteeseen. WHO:n on annettava yleismaailmallisia ohjeita.

Yhdysvaltain National Foundation for Infectious Diseases -järjestön lääketieteellinen johtaja William Schaffner muistutti hiljattain, ettei maskeja ole monessakaan maailmankolkassa saatavilla, ja että yleiseen maskien käyttöön ohjeistaminen voisi vahingoittaa WHO:n mainetta siellä, missä ohjetta ei voida noudattaa.