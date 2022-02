17-vuotias sai koronan, tappoi itsensä – ”ei mitään merkkejä”

Brycen Grayn nimeä kantava lakialoite pyrkii vauhdittamaan tutkimusta viruksen seurauksista.

Koronaviruksen on todettu aiheuttaneen osalle potilaista pitkäaikaisia jälkioireita, joista osa on ollut neurologisia tai psyykkisiä. Ahdistuksen ja masennuksen lisäksi joillakin tautiin sairastuneilla on todettu persoonallisuuden muutoksia. Ilmiön on arveltu liittyvän kehon tulehdustilaan tai viruksen tunkeutumiseen aivoihin tai keskushermostoon.

Amerikkalainen lääkäri Cleavon Gilman nostaa esiin Ohion osavaltiossa asuneen 17-vuotiaan Brycen Grayn tapauksen. Gray teki huhtikuussa 2021 itsemurhan vain viikko koronainfektionsa jälkeen.

Taudin sanotaan muuttaneen ”dramaattisella” tavalla hänen käytöstään.

– Brycen ei ollut masentunut, asiasta ei ollut mitään merkkejä etukäteen. Grayn äiti sanoi Daily Record -julkaisun mukaan.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen Anthony Gonzalez laati viime syksynä Brycen Grayn ja psykoosiin koronan jälkeen sairastuneen Ben Pricen nimiä kantavan lakialoitteen. Sen tarkoituksena on myöntää lisärahoitusta tutkimukseen, jossa selvitetään koronaviruksen aiheuttamia psykiatrisia ja neurologisia seurauksia.

17 y.o. Brycen Gray from Strongsville #Ohio died by suicide in April 2021 following a COVID infection that dramatically altered his behavior. He played football and enjoyed lacrosse #PediatricSoulsLostToCovid https://t.co/Y9ypruVXY6 pic.twitter.com/3fMcU3NKQQ — Cleavon MD 💉 (@Cleavon_MD) February 5, 2022