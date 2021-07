Olympiasensaatio Lydia, 17, on myös loistava muusikko

Naisten 100 metrin rintauinnin olympiavoittajaksi Tokion kisoissa tuli 17-vuotias amerikkalainen Lydia Jacoby. Hän edustaa USA:n osavaltiota, jossa on sanottu olevan yksi 50 metrin allas.

Lydia Jacoby on syntynyt ja kasvanut vain noin 3000 asukkaan Sewardissa Alaskassa. Hän on Alaskan historian ensimmäinen olympiauimari.

Alla olevilla videoilla näkyy, miten sekaisin uintifinaalin seuraajat menivät Jacobyn kotihoodeilla. Twiitin videolla kulta tulee noin 7-8 sekunnin kohdalla.

Jacobyn olympiakulta on välitöntä elokuva-ainesta. Hän nousi ykköseksi lähes tuntemattomuudesta. Finaalissa hän ohitti muut kilpailijat vasta kovalla loppuvideolla ajalla 1.04,95.

Alla olevalla ylimmällä videolla näkyy Lydia Jacobyn Snow River String Band -bluegrassyhtyeen esittämänä Sweet Verona -kappale. Laulajana ja bassossa on tuolloinen tuleva olympiavoittaja itse 14-vuotiaana – lavalla paljain jaloin.

One of the best #Olympics moments so far has been these kids in Alaska absolutely losing it over Lydia Jacoby’s gold. pic.twitter.com/ZmGSBnaVKh

