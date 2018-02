17-vuotias aurakuljettaja ihmisten valituksista AL:ssä: Se tie oli aurattu jo kolmesti

Mikään ei tunnu olevan asukkaille riittävän hyvä, auraustraktoria kuljettava Emma Siuvo sanoo.

Aamulehti kertoo 17-vuotiaasta Emma Siuvosta, jolle on riittänyt talven lumisissa sääolosuhteissa paljon töitä. Siuvo ajaa urakoitsijana auraustraktoria kotikaupungissaan.

– Laitoin illalla tekstiviestin opettajalle, että voinko jäädä auraamaan täksi päiväksi. On taottava, kun rauta on kuumaa. Silloin on tehtävä töitä, kun niitä on, hän sanoo AL:lle.

Siuvo kertoo tottuneensa ihmisten valituksiin. Auraaminen herättää hänen mukaansa selvästi tunteita.

Traktorin edessä olevan auran molemmin puolin on kääntyvät siivet, jotka heittävät lumet sivuun. Nyt on satanut niin paljon lunta, että lumi vuotaa auran yli. Tästä syystä tonttien sisäänajojen kohdalle jää pienet lumikasat. Tämä ärsyttää monia.

– Lunta on nyt niin paljon. Ei se osaamisesta riipu. Jos putsaisimme kaikki portit, meillä menisi viikko, Siuvo kertoo.

Hänen mukaansa mikään ei tunnu olevan kyllin hyvä. Torstai-iltana Siuvoilla soi puhelin. Kysymys oli tuttu: miksi tietä ei ollut jo aurattu?

– No se tie oli päivän aikana aurattu jo kolmeen kertaan.

Se, milloin aurataan, ei ole kiinni auraajista. Urakoitsijat toimivat kaupungin hälytysten mukaan tai sopimuksesta kiinteistönomistajan kanssa, kun kyse on yksityisteistä.