16 ystävystä sai tartunnan ensimmäisestä baari-illasta

16 ystävyksen kerrotaan saaneen koronavirustartunnan heti ensimmäisenä yhteisenä baari-iltanaan kuukausien karanteenin jälkeen.

Asiasta uutisoivan News4Jaxin mukaan ystävykset kokoontuivat viettämään iltaa Yhdysvaltain Floridan Jacksonvillessa irlantilaisessa Lynch’s-pubissa.

Sairastuneen 40-vuotiaan hoitajan Erika Crispin mukaan hän oli ystäviensä kanssa ollut ennen tapahtunutta hyvin varovainen ja huolellinen sosiaalisen etäisyyden ottamisen ja sisällä pysymisen kanssa kuukausien ajan. Hänen mukaansa ”kaikkea noudatettiin oikealla tavalla”.

– Ja sitten [saamme tartunnan] ensimmäisenä yönä kun menemme ulos. Murphyn laki, arvaan, tartunnan saanut hoitaja sanoo.

– Mielestäni olimme huolimattomia ja menimme julkiselle paikalle, kun sinne ei olisi pitänyt mennä. Eikä meillä ollut kasvomaskeja. Luulen, että meillä oli ”poissa silmistä, poissa mielestä” -mentaliteetti. Osavaltio avautuu ja sanotaan, että kaikki on kunnossa, joten käytimme tilaisuutta hyödyksi.

– Pitäisi käyttää kasvomaskeja. Pitäisi ottaa sosiaalista etäisyyttä. Oli liian aikaista avata kaikki uudelleen.

Myös baarin työntekijöistä seitsemällä todettiin koronavirustartunta.

Koronavirustartuntojen määrä on useassa Yhdysvaltain osavaltiossa yhä kasvussa. Moni niistä on osavaltioita, jotka ovat jo toukokuun lopusta alkaen purkaneet koronarajoituksiaan ja palanneet kohti normaalia elämää.

Floridassa todettiin pelkästään tiistaina 2 783 uutta tartuntaa.

And here we have that covid transmission toolkit being ignored as comprehensively as possible:

• Indoor

• Close contact

• Extended time

• No masks

• Lots of loud talking

• Large number of people

Result: 16 new infections in one go https://t.co/F8at5K9LO1

