16-vuotias kertoo videolla pakkoavioliitosta 70-vuotiaan kanssa

Naisten asema on parantunut huomattavasti Afganistanissa vuoden 2001 jälkeen, jolloin Yhdysvaltojen tukema Pohjoinen liitto kaatoi ääri-islamistisen taliban-hallinnon. Pakkoavioliitot ovat silti edelleen erittäin yleisiä, vaikka niiden solmimisesta asetettiin tiukat rangaistukset vuonna 2009 säädetyllä lailla.

Radio Free Europe haastatteli 16-vuotiasta tyttöä, jonka on määrä mennä naimisiin 70-vuotiaan miehen kanssa. Mies on luvannut maksaa naisen perheelle noin 14 000 dollaria avioliitosta. Molemmat perheet kuuluvat Afganistanin turkmeenivähemmistöön.

Tytön äidin mukaan perhe tarvitsee kipeästi lisärahaa selvitäkseen arjesta.

– Sanoin heille, etten halua mennä miehen kanssa naimisiin. Mutta äiti ei kuunnellut minua. Minulla ei ole muutakaan vaihtoehtoa. Mitä voisin tehdä, tyttö kysyy.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan monet nuoret naiset päätyvät riistämään oman henkensä pakkoavioliittojen vuoksi, sillä itsemurha koetaan ainoaksi pakokeinoksi.

Suurin osa Afganistanin vankiloihin sijoitetuista naisista on tuomittu ”moraalisista rikoksista” eli pakkoavioliitosta pakenemisesta. Muun muassa YK:n tekemien selvitysten mukaan vain noin 20–40 prosenttia Afganistanissa solmituista avioliitoista pohjautuu molempien osapuolten vapaaseen tahtoon.

– Haluaisin vain avioeron. En voi mennä takaisin kotiin, koska isäni tappaisi minut. Koko perheeni on hylännyt minut, kolmen vuoden vankeustuomion saanut 20-vuotias Aisha H. kertoo Human Rights Watch -järjestölle.

A 70-year-old man has offered to pay to marry a 16-year-old ethnic Turkmen girl in Afghanistan. The girl's mother says they are desperate and need the cash. pic.twitter.com/cx4wo5ap17

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) September 12, 2018