1500 suomalaista sotilasta Ruotsissa – video suurharjoituksesta

Pohjois-Ruotsissa on ollut käynnissä maanantaista lähtien Northern Wind 2019 -harjoitus, johon myös Suomi osallistuu yli 1 500 sotilaalla ja 500 ajoneuvolla.

Maavoimat on julkaissut jutun alta löytyvän videon, jossa suomalaiset joukot harjoittelevat toimintaa osana ruotsalaista prikaatia.

– Yhteistoiminta suomalaisten sotilaiden kanssa on mutkatonta. Meillä on tavallaan historiallinen sidos, joten tuntuu luontevalta työskennellä yhdessä. Olemme myös toimineet yhdessä ennenkin esimerkiksi kansainvälisissä kriisinhallintaoperaatioissa, ruotsalaiseversti Mats Ludvig kertoo videolla.

Harjoituksen tavoitteena on lisätä Suomen ja Ruotsin maavoimien joukkojen ja johtajien yhteistoimintakykyä ja harjoitella haastavissa talvisissa olosuhteissa.

– Suomalainen taisteluosasto täydentää prikaatiamme useilla suorituskyvyillä, joita meillä ei muutoin olisi tässä harjoituksessa, Ludvig kertoo.

Everstin mukaan yhteistoiminnassa on ollut joitakin haasteita.

– Järjestelmämme eivät ole täysin yhteensopivia, mutta saamme ne toimimaan yhdessä.

– Meidän täytyy oppia toisiltamme sekä kehittää keskinäistä ymmärtämystämme ja toimintatapojamme. Kun saan esimerkiksi tehtävän toiselta kansallisuudelta, ei ole varmaa ymmärränkö sen täysin oikein. En ole myöskään täysin varma, että suomalainen komentaja ymmärtää täysin, mitä minä haluan. Tämä on haaste, mutta uskon, että ratkaisemme sen.

Kyseessä on tähän mennessä suurin maavoimien välinen harjoitus, jonka tavoitteena on kehittää Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä.

– Tämän harjoituksen myötä olemme aiempaa vahvempia. Opimme myös, mitä meidän pitää tehdä tullaksemme vahvemmiksi, sillä Suomi ja Ruotsi sijaitsevat samalla strategisella ja maantieteellisellä alueella. Jos tarvetta ilmenee, olemme tarvittaessa valmiina taistelemaan lähellä toisiamme. Siksi yhteisharjoittelu on tärkeää, eversti toteaa.

In the exercise #NorthernWind2019, the #finarmy units will train operating attached as part of a Swedish Brigade. The training objective will involve enhancing #interoperability between the units and command of the Finnish Army and of the Swedish Army. https://t.co/zLC05NgORt

— Maavoimat (@Maavoimat) March 23, 2019